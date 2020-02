Vox se abstiene hasta conocer el proyecto del parking en un barrio donde logran buenos resultados electorales

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Fernando Martínez-Vidal, ha explicado la abstención de su grupo en lo referido al parking de Retiro en el Pleno a pesar de reconocer, como ha expuesto, que el barrio de Ibiza es uno de los puntos en los que obtienen mejores resultados electorales.

Lo hacen "por visión de ciudad", ha explicado el edil, después de abordar un anuncio por el PP "sin estudio" y del que "se intenta beneficiar izquierda". Además ha sumado que tras el descontento vecinal se encuentra "un destacado socialista". También ha cuestionado las 45.000 firmas recabadas "cuando el barrio tiene 21.000 personas".

"Estamos a tiempo de hacer las cosas bien. Se puede construir un aparcamiento subterráneo para eliminar las dos líneas de estacionamiento", ha argumentado, después de insistir en que Vox apoyará "lo que sea bueno para la ciudad", venga de donde venga. "Pero no podemos votar lo que no conocemos", ha contestado. Y, por último, ha espetado al PP que ellos no son el problema para sacar adelante los proyectos sino "sus socios de gobierno", Cs.