Vox aplaude la reforma de la Plaza de España, que "no entiende de comunismos, entiende de libertad"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha aplaudido este lunes la reforma de la Plaza de España de la capital, que a su parecer "no entiende de comunismos, entiende de libertad" y que pone de relieve "que el dinero de los madrileños se dedica a cosas importantes".

"Es una alegría estar aquí. Los madrileños quieren que se gaste el dinero público en cosas importantes", ha trasladado Ortega Smith, quien ha señalado que esta plaza "no tiene ideología de género, es la plaza de España, y aquí cabe todo el mundo. No entiende de memorias históricas, entiende de que España tiene su historia y cada uno la juzga como quiera. No entiende de comunismos, entiende de libertad"

Por otra parte se ha preguntado "quién podrá llegar" hasta dicha ubicación con Madrid Central, puesto que "comerciantes dicen que es un caos el llegar hasta aquí". Así, ha expresado que "hay que saber combinar espacios" mientras que "algunos que se empeñan en imponer su modelo de vida". "Hay comunistas empeñados en imponer que el coche privado es el enemigo", ha remachado.