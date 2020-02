Vox exige el fin de "chiringuitos" como el actual Observatorio

Publicado 14/02/2020 13:03:52 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha reclamado el final de "chiringuitos" como el actual Observatorio de la ciudad, "chiringuitos" que "se han extendido como el cáncer por las instituciones".

Smith se ha referido como "señor presidente" para referirse tanto a la concejala Almudena Maíllo (PP) y Marta Gómez Lahoz (Más Madrid), lo que ha servido para que la segunda le haya llamado al orden en la comisión de Vicealcaldía exigiéndole que se dirigiera a ella como "presidenta" respetándola como mujer. Aún así, Ortega Smith ha vuelto a referirse a ella como "señor presidente".

La segunda 'enganchada' la ha tenido con el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, sentado a escasos centímetros uno de otro en la sala de comisiones. Villalobos ha pedido amparo a la presidencia después de que Vox vinculara a la Federación con "chiringuitos, escándalos y desfalcos que no se corresponden con la realidad" ni con el papel que tienen en la mesa. "No somos un partido político, no se nos puede tratar como tal, no estamos en el juego partidista, que se nos saque de él", ha reclamado.

Ortega Smith, que ha contestado que le asiste la libertad política, cree que a la izquierda "se les terminaría las ansias democráticas cuando no pudieran colocar a nadie". Sobre los mecanismos de participación ciudadana existentes ha dicho que son un "fraude democrático porque tratan de sustituir la decisión y la participación real de los ciudadanos a través de sus concejales en los plenos y comisiones".

"Ustedes (a la izquierda) han falseado los mecanismos naturales de participación" y cree que las estructuras en marcha sirven "para nutrir a una serie de paniaguados de la política", ha lanzado. Ortega Smith ha llamado a "cerrar todo el sistema de falsa participación" impulsado por los de la "sonrisa amable", que quieren "hacer tragar sus negocietes".