Vox insiste en que no van a "imponer puestos ni candidatos" en Madrid pero quiere que PP y Cs se sienten con ellos

Publicado 31/05/2019 11:08:26 CET

Cree que debe ser el PP quien presida la Alcaldía pero no ponen problema a que finalmente pueda ser Villacís

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha insistido en que "no van a imponer puestos ni candidatos" en la capital pero quiere que tanto PP como Ciudadanos se sienten con ellos a negociar el programa en el que han "coincidido" durante la campaña.

Así lo ha indicado Ortega Smith en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, donde ha empezado diciendo que no iban a hacer como en Andalucía y ha acabado señalando que ellos no van a poner "trabas".

"No rompemos nada, quienes rompen la negociación son quienes no se sientan a negociar, estamos dispuestos a sentarnos, lo estamos diciendo pro activa y por pasiva pero no vamos a caer en la trampa y no nos van a poner a nosotros como culpables de lo que hagan otros", ha lanzado el secretario general de Vox.

"Llamamos al pacto y a la negociación a PP y Cs por lo que son ellos los que tienen que responder a nuestra llamada", ha apuntado Smith, quien ha asegurado que van a poner "facilidades de acuerdo con el programa en el que ha habido coincidencia" durante la campaña, según ha recalcado.

En este sentido, ha dicho que no tienen "ninguna duda" de que la "opción más votada" de los tres partidos de la "no izquierda" es quien debe presidir la Alcaldía de Madrid aunque si, finalmente, entre PP y Cs se decide que sea Begoña Villacís la alcaldesa, en Vox no se van a oponer.

"Mientras que no gobierne la izquierda sectaria estamos dispuestos a apoyar al PP y Cs y si ellos quieren que sea Villacís no tengo ningún problema... vamos a apoyar la opción que no se la de la izquierda", ha insistido al respecto.

Y es que "no van a poner una pega a quien quiere que sea el alcalde", ha reiterado Ortega Smith, que ha aprovechado para criticar que desde Ciudadanos hace unos días se dijera que su compañera, la candidata de Vox a la Comunidad, Rocío Monasterio, no podía ser "nunca consejera de Madrid". "¡Pero quiénes son estos señores totalitarios!", ha exclamado.

Por último, ha confirmado que no ha habido negociación ni acercamiento entre PP y Vox y que lo que dijo el presidente de la formación, Santiago Abascal, hace un par de días, es que había habido alguna llamada "informal" con el presidente del PP, Pablo Casado. De hecho, la comisión encargada de coordinar la negociación, que llevará Iván Espinosa de los Monteros, se cerró ayer.

"La comisión no va a poner horas límite ni días pero se tienen que sentar a negociar", ha reiterado Ortega Smith, quien ha insistido en que lo que se quede en la Alcaldía tiene que ser "reflejo de lo que han votado los madrileños".