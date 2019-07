Vox no quiere "leyes que discriminen a los hombres" y defiende que no son xenófobos

Publicado 16/07/2019 15:09:51 CET

"Hay mujeres asesinadas. Y hombres", declara la edil Cabello, que afirma que la xenofobia viene "de no cumplir las normas"

La portavoz de Vox de Familias, Igualdad y Bienestar Social en el Ayuntamiento de Madrid, Arantzazu Cabello, ha declarado que en su formación "no quieren leyes que discriminen a los hombres" y que no son xenófobos sino que en su partido tienen "problemas con aquellos que incumplen las normas".

"En ningún caso aceptaré que cualquiera diga que estamos en contra de la violencia contra la mujer", ha afirmado en la comisión del ramo pidiendo que no se les "satanice". Lo que ha puntualizado es que Vox pone el foco en que es "un tipo de violencia" la que se ejerce contra las mujeres pero esto se oculta, como otras clases de violencia, como la dirigida a los menores y los ancianos, bajo su parecer, por "manipulación demagógica de todo aquello que dice Vox".

"Hay mujeres asesinadas. Y hombres", ha declarado tras insistir en que quieren buscar medidas de mejora contra todo tipo de violencia, algo que es "insostenible para la izquierda". "Quiero saber si los hombres son asesinados pero si lo preguntas eres una machista. Pero soy una mujer, y feminista. Creo en la igualdad", ha añadido.

"Y no somos xenófobos", ha proseguido sino que en Vox tienen un problema "con quienes incumplen las normas". "¿De dónde viene la xenofobia? De no cumplir las normas", ha lanzado después de referirse a aquellos "edificios y barrios que se llenan de gente que tienen que estar en otra situación". "Los pobres se quieren ganar la vida" pero vienen falsamente engañados por "pancartas que son anuncios publicitarios" que no se corresponden con la realidad, ha dicho.

"Claro que no discriminamos, como tampoco queremos leyes que discriminen a los hombres", ha espetado la concejala.