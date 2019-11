Vox pide no hacer efecto llamada, no ampliar centros de menas y dotar de más recursos a Policía

Actualizado 14/11/2019 10:37:39 CET

(i-d) La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, en el debate en laSexta de las candidatas del PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox, en Madrid a 7 de noviembre de 2019. - Ricardo Rubio - Europa Press

"No puede ser que se dejen de atender necesidades diarias de los vecinos", ha indicado Monasterio

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido este jueves no hacer un efecto llamada, desde el discurso político, hacia los menores extranjeros no acompañados (menas), así como no ampliar los centros donde se los aloja, y dotar a las fuerzas de seguridad de más dotaciones como forma de aumentar la seguridad y "proteger a los menores".

"Lo que hay que hacer es acabar con un problema de seguridad que nos cuentan los vecinos que hay en el barrio (Hortaleza). Nosotros vamos a los barrios, escuchamos lo que dicen los vecinos", ha indicado a su llegada a la Asamblea de Madrid con motivo del pleno.

Para Monasterio, "la mejor manera de proteger a los menas es no hacer un efecto llamada con declaraciones políticas que les alientan a cruzar el Mediterráneo, que sus familias les manden en un viaje peligrosísimo para luego encontrarse con que las expectativas no se corresponde con la realidad", pues eso es "cruel".

Además, ha hecho hincapié en la necesidad de "no hacer efecto llamada, no abrir y ampliar los centros de menas, y dotar a las fuerzas de seguridad de efectivos necesarios para la seguridad de los centros y la seguridad de los barrios".

Esto es así porque "no puede ser que se dejen de atender necesidades diarias de los vecinos", por lo que Policía necesita "muchos más recursos, dotaciones y el apoyo de todos los políticos".