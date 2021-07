Vox pide los pagos a AEGAL y sostiene que banderas LGTBI "se la paguen ellos porque son empresarios", no necesitados

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la comisión de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Arantxa Cabello, ha adelantado en la comisión del ramo que pedirán todos los documentos contables suscritos entre el Ayuntamiento de Madrid y AEGAL para sostener, a continuación, que las banderas LGTBI se las deben "pagar ellos porque son empresarios", no personas ni colectivos con necesidad.

El secretario general técnico del área, José Ángel Manzano García, ha confirmado a la edil de Vox que en Familias "no consta que el área haya sufragado ninguna adquisición de banderas LGTB y no hay expediente de contratación", a lo que ha sumado que desde la concejalía no hay ningún gasto relacionado con la asociación de empresarios AEGAL.

"Estamos acostumbrados a que una asociación empresarial, que no es un colectivo vulnerable, los empresarios que gestionan la fiesta de Orgullo reciban ingentes cantidades del Ayuntamiento", ha señalado Cabello para justificar la pregunta elevada a la comisión, antes de apostillar que a ella le parece "muy bien que se despliegue una bandera pero con su dinero, que son empresarios".