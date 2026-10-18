Vox pide un programa en Telemadrid "en máxima audiencia" sobre Cuelgamuros y que "cuente su verdadera historia"

Archivo - Conjunto monumental del Valle de Cuelgamuros - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha pedido que Telemadrid emita un programa "en máxima audiencia" sobre "el Valle de los Caídos" en el que se "recreen los detalles" del monumento además de que "cuente su verdadera historia".

Lo reclamó la diputada de la formación Ana Velasco en la Comisión de Radio Televisión Madrid de esta semana, donde solicitó al director general del ente, José Antonio Sánchez, que este programa muestre el "estado de abandono en el que se encuentra" el complejo.

"Le pido también que cuente su verdadera historia, que entreviste a los monjes benedictinos, los que viven allí, custodian y cuidan la abadía, y que hagan frente con la verdad A las falsedades que difunde el Gobierno", ha lanzado para cargar contra un documental elaborado por RTVE que grabó en el interior de las criptas y los osarios --'Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible'--.

La diputada de Vox ha afirmado que se ha "escarbado en restos y humanos y los han profanado para alimentar el relato revanchista de la Memoria Democrática". Por ello, ha pedido un documental que divulgue "el abandono" de este enclave y que narre "todos los episodios que en estos últimos años han ocurrido en torno a este lugar y de voz a los monjes benedictinos".

"¿Podrían reflejar ese espíritu de reconciliación y de perdón que sustenta a este monumento y también podrían mostrar la espectacularidad de un complejo arquitectónico único, patrimonio indiscutible de Madrid, de España y del mundo entero?", ha requerido. En su intervención también ha afirmado que "el Valle de los Caídos lleva muchos años siendo atacado y se está tratando de desnaturalizarlo".

Por su parte, el director general del ente público, José Antonio Sánchez, ha afirmado que "la labor que hace la reverenda comunidad benedictina de la Abadía es encomiable" y que tiene "una escolanía que está considerada de las mejores de España". "Es un monumento que depende de Patrimonio Nacional y sobre todo en concreto y los benedictinos que son los que regentan la Abadía llamada de la Santa Cruz del Valle", ha apostillado tras decir que entre las competencias del Gobierno de la Nacional no incluyen el cambio del nombre de la institución religiosa sino solo el del sitio topográfico, el Valle de Cuelgamuros.