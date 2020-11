Vox, PP y Cs aprueban en Cibeles diseñar "ayudas ágiles" y presupuestadas para autónomos y clase media

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox, PP y Cs han aprobado en el Pleno de Cibeles una proposición enmendada y presentada originalmente por el grupo que lidera Javier Ortega Smith, con la abstención de Más Madrid y PSOE, para diseñar "ayudas ágiles, de gestión directa o indirecta" y con presupuesto en 2021 destinadas a autónomos y trabajadores de clase media.

Concretamente a empresarios que hayan cesado su actividad, autónomos acogidos al POECATA (Prestación Ordinaria y Extraordinaria por Cese de Actividad de Autónomos) y trabajadores por cuenta ajena en ERTE.

Decaía de este modo, a raíz de la enmienda presentada por Cs, la proposición original de Vox, que planteaba destinar 20 millones de euros una ayuda directa de 300 euros por un máximo de seis meses para destinarla a la compra de alimentos, productos de higiene y el pago de suministros de energía y agua, además de préstamos de 400 euros mensuales para hacer frente al alquiler o al pago de la hipoteca.

"¿Somos útiles en el Ayuntamiento? ¿Damos la talla como concejales?", se ha preguntado la edil de Vox, que ha explicado que forman parte de esa parte de la sociedad que la pandemia no les ha cambiado la vida, más allá de las restricciones sanitarias, mientras otros "no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación". "El Ayuntamiento tiene que darles cobertura social pero no tiene para los que han sostenido los servicios del Ayuntamiento, no se ha hecho nada por ellos", ha espetado al resto de ediles, después de apuntar que las colas del hambre siguen siendo una realidad.

IDEA "UTÓPICA"

El concejal delegado de Innovación, Ángel Niño, ha mostrado su solidaridad con los miles de autónomos pero ha rechazado de plano la proposición inicial de Vox porque, aunque la idea es "constructiva", también es "utópica en su ejecución y decepcionante para los solicitantes". Tras recordar las diversas bonificaciones ya en marcha dirigidas a los autónomos, Niño ha planteado una enmienda transaccional para diseñar "ayudas ágiles, de gestión directa o indirecta" y con presupuesto en 2021.

"Cuando lo vea me lo creeré porque la gestión no les avala, ni en eficacia ni en rapidez", ha replicado la concejala socialista Enma López, que ha defendido que es ahora cuando los autónomos, "por primera vez en la historia, han sentido el apoyo de un Gobierno", no como con "las derechas".

La transaccional presentada por Niño no es más que "un brindis al sol" para la derecha, lo que le ha llevado a indicar que la proposición de Vox incluía una alternativa a la Tarjeta Familias dado que en este momento no han concedido más que "el 0,02 por ciento" de las comprometidas.

La socialista aboga por escuchar al Consejo del Trabajador Autónomo, una iniciativa del PSOE aprobada a inicios del mandato, para conocer qué necesitan. Tras la primera reunión de este foro se puso sobre la mesa la necesidad de "ayudas directas para poder trabajar" mediante créditos blandos.

La edil de Más Madrid Maysoun Douas ha indicado que el autónomo viene arrastrando tradicionalmente un problema con la Administración, que no aprueba lotes pequeños en los contratos, que son precisamente aquellos a los que podrían acceder. A esto ha unido que la ayuda a la liquidez prometida a estos trabajadores "está tardando más de lo esperado". "No les piden solidaridad sino compromiso", ha remarcado al equipo de Gobierno.

"VERGÜENZA DE SER CONCEJAL"

La concejala de Vox, por su parte, ha asegurado que le da "vergüenza ser concejal". "Estamos en otra dimensión, en la que tenemos a final de mes. Qué pena que no estemos en el gobierno", ha lamentado, después de describir la situación de todos aquellos que acuden a las 'colas del hambre' dado que no pueden acceder a la Tarjeta Familias porque "tienen algo".

Niño, a su vez, le ha contestado que es difícil destinar las ayudas que proponía a Vox a trabajadores con un máximo de 600 euros en la cuenta porque no es sencillo comprobar ese hecho. A renglón seguido ha cargado contra el Gobierno de la Nación porque muchos autónomos ven que pasan los meses "sin ver un euro porque no se tramitan los ERTEs".

"Es mentira que este gobierno ayude a los autónomos. Este gobierno sólo hace comunicación para (el presidente) Pedro Sánchez. Y (al vicepresidente) Pablo Iglesias no le interesan los autónomos", ha lanzado.