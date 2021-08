Vox presentará recurso contencioso-administrativo contra la constitución del grupo mixto "lo antes posible"

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox, encabezado por Javier Ortega Smith, presentará recurso contencioso-administrativo contra la constitución del grupo mixto "lo antes posible", han trasladado fuentes de la formación a Europa Press.

El recurso sería el segundo contra esta decisión adoptada por el Gobierno municipal presidido por José Luis Martínez-Almeida, después de que en la mañana de este lunes lo haya presentado Más Madrid.

Más Madrid ha recurrido la constitución del grupo mixto integrado por los cuatro ediles escindidos y reagrupados en la estrategia Recupera Madrid, Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas. La portavoz de la formación, Rita Maestre, ha explicado a la prensa que rechazan así la "constitución ilegal del grupo mixto y que tiene una única explicación, conseguir los cuatro votos que faltan (al no poder contar con los de Vox) para aprobar la mala ordenanza de Movilidad que propone Almeida".

"Para hacer valer la decencia democrática en nuestra ciudad y mejorar las instituciones, no llenarlas del fango de la vieja política", ha contestado Maestre cuando se le ha preguntado por los motivos por los que recurren y presentan medidas cautelares. Desde el grupo están "bastante convencidos" de que lo van a lograr.

Vox expresaba en un comunicado que se oponía a la creación 'ex profeso' de un grupo mixto en el Ayuntamiento de Madrid que integre a los cuatro concejales escindidos de Más Madrid al considerar que no se ajusta a derecho y defienden que deben pasar a tener la condición de no adscritos, tal y como apuntaba la comisión jurídica de la Comunidad.

En una resolución de la Presidencia del Pleno del Ayuntamiento fechada hace una semana, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid daban fe de la desestimación del recurso administrativo presentado por la líder de Más Madrid Rita Maestre el pasado 8 de abril contra la constitución tres días antes del grupo mixto, resolución que la formación verde ha recurrido judicialmente este lunes.

Recupera Madrid, con Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas, planteó el pasado mes de marzo una consulta al Ayuntamiento sobre su situación. La Administración contestó con un informe del presidente del Pleno, Borja Fanjul (PP), en base al elaborado por el secretario del órgano, iniciando la constitución del grupo mixto.

Pero Más Madrid recurrió esta decisión, lo mismo que Vox, de modo que la constitución del mixto quedó suspendida hasta que se analizaran los recursos y se pronunciara la Comunidad, a la que se le había pedido asesoramiento.

Por parte del Gobierno municipal, la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, contestaba a Más Madrid que la constitución del mixto no es el pago del Gobierno al apoyo de la ordenanza de Movilidad, una vez que saben que no cuentan con el apoyo necesario de los cuatro ediles de Vox.

Hidalgo apelaba a los tiempos judiciales y argumentaba que es "un problema de Más Madrid", a quienes "se les han ido cuatro concejales".

PARA LA COMUNIDAD DEBERÍAN SER NO ADSCRITOS

El dictamen de la comisión jurídica asesora de la Comunidad de Madrid considera que los cuatro ediles escindidos de Más Madrid y reagrupados en torno a la estrategia Recupera Madrid no pueden formar grupo mixto sino ser considerados como no adscritos, el posicionamiento que defienden desde el grupo municipal encabezado por Rita Maestre.

"Podemos concluir que, como determina expresamente la normativa aplicable, si los cuatro concejales que formularon la consulta abandonaran el grupo político de Más Madrid, por ser ese su grupo de procedencia, en coherencia con las listas electorales presentadas a los comicios que determinaron su condición de concejales electos, deberá atribuírseles la condición de miembros no adscritos", recoge la resolución, a la que tuvo acceso Europa Press.

El informe firmado por los letrados de la Comunidad, fechado el pasado 29 de junio y de 58 páginas, llegaba a apuntar que "existe constancia documental que acredita que Más Madrid no se ha extinguido siendo la misma formación que se presentó a las elecciones de mayo de 2019", recogiendo la premisa que siempre ha defendido el grupo que abandera Maestre.

También se refería al informe inicial firmado por el secretario del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, recurrido por Más Madrid y en el que planteaba la integración de los cuatro ediles en el grupo mixto. Los jurídicos de la Comunidad de Madrid que esa posición del secretario del Pleno "resulta discutible".

LA JUNTA ELECTORAL CONFIRMA QUE MÁS MADRID NO ES UNA COALICIÓN

El grupo que lidera Rita Maestre subraya que la decisión del presidente del Pleno, basada en el informe de la Secretaría de este órgano, "parte de un presupuesto absolutamente falso" al haber apuntado que Más Madrid no es un partido político sino una coalición electoral.

El secretario de la Junta Electoral de Zona confirmaba que Más Madrid, como indicaba el grupo municipal, se presentó a las elecciones de 2019 "sin formar coalición con ningún otro partido o formación política".

El informe jurídico de la Comunidad ahondaba en este aspecto señalando que Más Madrid concurrió a las elecciones municipales de 2019 "como partido político, no como coalición".

"FIELES AL PROYECTO ORIGINAL LIDERADO POR MANUELA CARMENA"

Después de meses de distanciamientos y tensiones, el pasado 4 de marzo se producía el anuncio oficial: Higueras, Calvo, Cueto y Llamas, reunidos en torno a la estrategia Recupera Madrid, se "separaban" del grupo municipal para ser "fieles al proyecto original liderado por Manuela Carmena". En Recupera Madrid identifican el origen del malestar en mayo de 2020, cuando se lanzó el proceso de constitución del espacio Más Madrid.

Ese mismo 4 de marzo Rita Maestre, en nombre de Más Madrid, declaraba que los cuatro quedaban "fuera a todos los efectos" del grupo municipal. También defendía que Más Madrid es "una plataforma política que se presentó con la forma jurídica de un partido político hace casi dos años, que no ha sufrido ningún cambio en el ámbito jurídico, ni en la marca ni en el nombre" aunque se hubiera dotado, eso sí, de "un desarrollo organizativo democrático".