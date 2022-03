Vox reclama exonerar a mayoristas de Mercamadrid de la tarifa de puestos para reducir costes y controlar la inflación

Algunos operadores "se están viendo obligados a apagar las cámaras frigoríficas" porque el sobrecoste es "brutal"

El grupo municipal de Vox elevará una proposición al Pleno de Cibeles de este martes para que el Ayuntamiento exonere a los mayoristas de Mercamadrid de la tarifa de sus puestos desde abril y durante seis meses revisables para reducir costes y controlar la inflación, que repercutirá en los consumidores finales.

La concejala Arantxa Cabello se ha reunido con representantes de las principales asociaciones de profesionales de Mercamadrid, un encuentro que, como ha trasladado a la prensa, "tenía que haber convocado el Gobierno porque sólo dicen lo bien que se está abasteciendo, lo bien que funciona todo pero los mayoristas están teniendo muchos problemas", agravados por el incremento de los costes de la energía.

Esa exoneración transitoria sí cabe dentro de las competencias municipales y serviría "para intentar contener la inflación", una medida que el Ayuntamiento podría implementar, más allá de "instar al Gobierno de la Nación, que también, para que baje los impuestos".

"Está dentro de las competencias del Ayuntamiento el que ayude a los mayoristas para que no quiebren porque pueden estar en un momento de riesgo, como los transportistas. Forman parte de la misma cadena", ha insistido la concejala de Vox, que ha subrayado que la propuesta buscaría "contener la inflación, que no se traduzca luego en mayores precios para los consumidores".

A Arantxa Cabello los mayoristas le han trasladado que ha llegado mucha mercancía a Mercamadrid pero "tienen problemas para poder sacarla y esto tiene una derivada y es que no sólo es el desabastecimiento, sino que debido a la huelga de transporte no pueden salir y si se queda en Mercamadrid eso son costes porque ellos no van a poder vender y tienen que asumir esas pérdidas".

El coordinador de la Asociación Empresarial de Mayoristas de Frutas de Mercamadrid (APMEMM), José Luis Angelina, ha trasladado que están "garantizando el abastecimiento porque está llegando mercancía pero hay una situación muy preocupante para distribuirla".

"Nos supone unos costes que se agravan con la situación actual. También hemos sufrido la pandemia y siempre garantizado el abastecimiento. Luego llegó Filomena. Lo que solicitamos al Ayuntamiento y a los grupos municipales es que ayuden a las pequeñas y medianas empresas de Mercamadrid a que garantizan este servicio", ha demandado el mayorista.

Confían en que ninguna empresa se vea en la quiebra aunque no ha obviado que algunos operadores "se están viendo obligados a apagar las cámaras frigoríficas" porque el sobrecoste para que la fruta aguante, por ejemplo, es "brutal". "No se pueden soportar esos costes de la energía eléctrica para la fruta y la verdura, que son productos perecederos que hay que darles salida enseguida", ha descrito.

AUMENTO DE LAS TARIFAS DE UN 5,5%

Cabello ha explicado que en Vox quieren frenar la propuesta municipal para aumentar las tarifas a los operadores en un 5,5 por ciento como actualización del IPC, "cuando ellos también están sufriendo esos problemas gravísimos que se traducen luego en inflación".

"Ese incremento del 5,5 por ciento no está de ningún modo justificado, no está justificado desde el punto de vista técnico", ha remarcado la edil, que ha acusado al Gobierno municipal de justificar la subida para "seguir ganando dinero". "Pero ahora a lo que estamos es a salvar la economía, las empresas", ha destacado.

Los mayoristas ya han impugnado los expedientes administrativos y van a recurrir las resoluciones de propuestas de subida. "La empresa municipal está dando beneficios netos de 8 millones de euros en los últimos ejercicios y tanto Ayuntamiento como Mercasa se están repartiendo unos dividendos de casi 4 millones", ha resumido el representante de los pequeños y medianos empresarios.

Angelina ha defendido que "no tiene sentido que suban las tarifas porque al final el perjudicado va a ser el consumidor final". A lo que suma que la ley permite con una disposición adicional que los 'mercas' puedan reducir los cánones. "No se hizo en la pandemia en Mercamadrid y ahora estamos con los paros empresariales", ha apuntado.