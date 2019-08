Vox reitera que no dan "cheque en blanco" a Ayuso y que no aceptarán políticas de izquierdas en un Gobierno de derechas

Publicado 12/08/2019 14:43:43 CET

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha reiterado este lunes que no dan "un cheque en blanco" a la futura presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al apoyarle en su investidura porque no aceptarán "políticas de izquierdas en un Gobierno de derechas".

En una entrevista con 'esRadio', recogida por Europa Press, Ortega Smith ha querido hacer un "pequeño homenaje" al portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, y la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, por haber trabajado "muy duro" para permitir la gobernabilidad en Madrid y otras comunidades, tras haber sufrido críticas "duras e injustas".

Asimismo, ha asegurado que, pese a facilitar el próximo miércoles la investidura de Díaz Ayuso, se tienen que cumplir los acuerdos que han firmado con Cs y PP porque no han llegado a las instituciones para firmar un "cheque en blanco".

"Respetamos a nuestros votantes y si nos han votado por un determinado programa político no vamos a ponernos a los pies de otros partidos y no se puede hablar tampoco de bloqueo, sino de exigencias. Vamos a hacer todos los esfuerzos como en Andalucía y los vamos a cumplir en la Asamblea con la primera línea roja de que no entre la izquierda en el Gobierno", ha sostenido.

Tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Cámara regional quiere que se cumplan los mínimos que han exigido para brindar su apoyo a los 'populares', y ha avisado que no tolerarán que se lleven a cabo políticas de izquierda en un Gobierno de derechas".

"No estamos dispuestos a que se engañe al electorado para hacer políticas de izquierda; paralizamos el presupuesto en Andalucía pero gracias a eso entraron otras partidas. La mayor garantía es que no se lleven adelante las políticas de la izquierda", ha concluido.