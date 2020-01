Vox reprende al PP por dejarle solo para hacer frente al "comunismo" de Sánchez y desde Madrid defenderá la "libertad"

Publicado 12/01/2020 12:24:11 CET

Monasterio: "Forma parte de la política errática que PP y Cs hayan decidido no sumarse a las movilizaciones"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha reprendido al PP por "dejarle solo" para hacer frente al "comunismo" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha asegurado que desde la Comunidad de Madrid su partido defenderá la libertad.

En una entrevista con Europa Press, Monasterio, al ser preguntada sobre si piensa que Vox se va a quedar solo haciendo una firme oposición al nuevo Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos, ha lamentado que ya lo están para hacer frente a las políticas "del comunismo y del separatismo".

"En la investidura mi sorpresa no fue Sánchez, fue el PP después de renunciar a todas sus ideas de hacer frente a la ideología de género, defensa de la vida, protección de la familia o renunciar a hacer frente a la Memoria Histórica. No entiendo la renuncia ideológica del PP para luego no pactar con el PSOE en un momento fundamental para España. Tú no puedes hacer una renuncia ideológica para nada y el PP ha perdido todas sus ideas y no sabemos para qué. Efectivamente, estamos solos", ha lamentado.

En este punto, se ha referido a que el líder del PP, Pablo Casado, haya insistido en una refundición del centro derecha, algo que cree que tiene sentido con Ciudadanos que tiene políticas con las que se sienten cómodos con PP. Vox no se lo plantea ya que defienden sus "principios" y no están en una situación tan "aburguesada" como el PP.

Desde la Comunidad, ha asegurado que harán "contrapeso" al Ejecutivo central aprobando unos presupuestos regionales que permitan, además de una bajada de impuestos, una reducción del "gasto político ineficaz" y centrándose en defender "la libertad" porque "el comunismo tiene por principio atacar la libertad y decir cómo tienes que pensar y lo que puedes decir".

En cuanto a si cree que la llegada de Unidas Podemos al Ejecutivo puede derivar en que haya un mayor gasto de atención sanitaria a inmigrantes, la líder de Vox en Madrid ha expuesto que tanto con la expresidenta regional Cristina Cifuentes y como con la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ya se producía; "no importaba" que alguien tuviera o no papeles que había "sanidad para todos".

"PRIORIZAR LA SANIDAD PARA LOS ESPAÑOLES QUE COTIZAN"

"Al primero que saltaba la valla en Ceuta atacando a nuestra Guardia Civil se le daba una tarjeta sanitaria, y la Sanidad española no da para todo el mundo. Ojalá, sería maravilloso, pero es una utopía. Tu no puedes abrir la Sanidad al mundo entero. Eso es demagogia, y no hace falta que esté Pedro Sánchez, en la Comunidad también tienen miedo a hablar de esto con claridad. Hay que priorizar quién tiene que utilizar la sanidad, que son los españoles que están cotizando en España", ha defendido.

Por otro lado, Vox ha llamado a los ciudadanos a concentrarse este domingo frente a todos los ayuntamientos de España como primera acción de oposición en la calle al Gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos. Reivindica la identidad de España, su soberanía y la Constitución frente a un Ejecutivo "en manos de separatistas".

A este respecto, Monasterio ha comentado que forma parte de la "política errática" que PP y Cs hayan decidido no sumarse a estas movilizaciones porque "están desconcertados de no saber dónde están". A su juicio, muchos ciudadanos tienen la necesidad de salir a la calle para expresar su "rechazo" a este Gobierno de "comunistas" y "separatistas" y por la "gran traición de Sánchez".

Por último, la portavoz de Vox ha hecho mención a que el Tribunal Supremo haya suspendido el acuerdo de la Junta Electoral que inhabilita al líder de ERC, Oriol Junqueras, algo que le alegra porque era lo que "tenía que hacer: cumplir la ley".

