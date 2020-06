Zafra (Cs) cree que el delegado del Gobierno debería "guardar las formas" y "disculparse" por su actitud con Madrid

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha indicado este lunes que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, debería "guardar las formas" y disculparse por su actitud con el Gobierno regional.

Así lo ha trasladado Zafra en una rueda de prensa telemática tras publicarse la semana pasada un contenido de una videoconferencia con afiliados socialistas en la que Franco animaba supuestamente a "retorcer" el debate de las residencias en Madrid.

"Se ha equivocado gravemente. Hay que diferencia tu puesto como delegado de Gobierno a nivel institucional y de secretario general del PSOE. Hay que guardar muchas formas y muchas distancias y creo que debería recapacitar y disculparse y seguir trabajando por los madrileños a nivel global como ha hecho siempre", ha sostenido.

A su juicio, esta ha sido una "mala" declaración que "no se debería volver a repetir" porque no tiene "ningún afán constructivo decir que hay que retorcer algo". "Si jugamos políticamente con eso, no hemos entendido nada", ha zanjado el portavoz 'naranja'.