Zafra (Cs) pide a Ayuso que defienda de la misma forma a todos sus consejeros "sin importar que sean o no de su partido"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que defienda "de la misma forma a todos sus consejeros" sin importar que sean de su partido político o no".

Así se ha expresado Zafra, en declaraciones remitidas a los medios tras la Junta de Portavoces, en referencia a las desavenencias entre el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), sobre la gestión de las residencias de mayores.

"Desde Cs siempre lo hemos dicho, no es momento de reprobaciones, es momento de estar unidos y trabajar de forma conjunta. Entiendo perfectamente las declaraciones del consejero Reyero porque creo que explicó algo que todos los madrileños deberían saber y algo que necesitaba una explicación. Me gustaría pedir que la presidenta de la Comunidad que defienda de la misma forma a todos sus consejeros sin importar que sean de su partido político o no", ha lanzado.

A este mismo respecto, en declaraciones remitidas a los medios, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha expuesto que solo "hay una explicación" para que Ayuso no cese a su consejero de Sanidad y es que "o bien aprueba el abandono criminal de los mayores o bien se encuentra paralizada por miedo a posibles delitos".

Para el portavoz adjunto de Unidas Podemos, Jacinto Morano, ha afeado que Ayuso dijera que no había protocolos de no derivar a mayores a hospitales "cuando su consejero dijo que sí existía". "Ha mentido y sí se limitaron las derivaciones, por eso pedimos la reprobación de Escudero", ha sostenido.

Desde el PP, su portavoz, Alfonso Serrano, ha defendido el trabajo que ha hecho el consejero de Sanidad que se adelantó a las medidas que tendría que haber tomado el Gobierno de España y estuvo durante diez días intentando que el Ministerio de Sanidad tomara medidas. "¿Por eso se le quiere reprobar? Hay más motivos para reprobar a un presidente del Gobierno en España o a un vicepresidente", ha espetado.

497330.1.260.149.20200609145201