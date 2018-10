Zapata apunta a la vivienda y el reequilibrio territorial como desafíos a abordar de cara a una próxima legislatura

Publicado 09/09/2018 10:36:43 CET

El concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, miembro del colectivo municipalista Madrid 129, apunta a la situación de la vivienda y a la necesidad de continuar con el reequilibrio territorial de la ciudad como desafíos a abordar por la candidatura municipalista de cara a una próxima legislatura.

"Hay que ir cerrando cosas y tener en cuenta otras que se abren de cara a la próxima legislatura. Una de ellas es transversal, la cuestión de la vivienda y a muchos niveles, como la necesidad de vivienda pública, la necesidad de ver qué pasa con esa cantidad brutal de inmuebles vacíos que hay en Madrid, cuando la mitad de las okupadas son propiedad de la Comunidad, que tiene sus pisos públicos abandonados", ha señalado el concejal en una entrevista concedida a Europa Press.

También hay que poner sobre la mesa "qué pasa con los alquileres", sin obviar "las señales de una potencial crisis relacionada con la estructura de la propiedad en el país, de nuevo". "Eso nosotros lo tenemos que leer como candidatura", ha planteado.

PROGRAMA ELECTORAL

Zapata pone en cuarentena la idea de que el programa electoral no se haya cumplido. "Se ha avanzado en unas cosas, en otras no. Ha habido cosas que no estaban en el programa y se han vuelto centrales, como el desarrollo de los alquileres, el desarrollo de la economía colaborativa, de la turistificación de la ciudad", ha remarcado.

El debate debería centrarse en qué mecanismo construir "entre todos" para que las cuestiones que se incorporen al programa electoral se puedan llevar "lo más lejos posible", lo que implica "más trabajo en la construcción del programa para que vincule de una forma más fuerte". A favor se sitúa la experiencia cosechada en estos años de gobierno a la hora de diseñar el programa.

LA OPOSICIÓN, DEL 'NO SE HACE NADA' AL 'TODO LLENO DE OBRAS'

También ha tenido Zapata palabras para la oposición. "Antes su crítica era que no hacíamos nada. Ahora que está todo lleno de obras", ha contrastado.

Lo que le queda a este mandato es cerrar cuestiones abiertas y consolidarlas mientras que ya apuntan otras que se van a ir abriendo de cara a una segunda legislatura de Ahora Madrid. Es el caso de la política de reequilibrio de la ciudad.

"El Ayuntamiento ha puesto en marcha bastantes herramientas de reequilibrio territorial. Tenemos la posibilidad de hacerla más estructural. Tenía que resolver muchas cosas de la anterior legislatura y ahora tenemos la obligación de priorizar, sin mochilas. Desde el área de Coordinación Territorial (con Nacho Murgui al frente) y los distritos se está trabajando de cara a un aumento de la capacidad del Ayuntamiento de reequilibrar y de que estas políticas tiendan a ser lo más transversales posibles. Es un desafío muy interesante, tanto de final de legisla como de apertura de la siguiente", ha apuntado.