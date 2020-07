Los Zigarros, El Kanka y Durango14 son algunas de las actuaciones del XI Festival Cultura Inquieta

GETAFE, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XI Festival Cultura Inquieta, que se celebrará en Getafe del 10 al 13 de septiembre, tendrá un aforo reducido de 750 sillas por seguridad a causa del Covid, y contará con las actuaciones gratuitas de Los Zigarros, El Kanka, Durango14 y Santero y Los Muchachos, entre otros.

El festival arrancará el 10 de septiembre en el parque Lorenzo Azofra con Santero y Los Muchachos y El Kanka, continuando al día siguiente con Durango14, Atraco y Los Zigarros.

Además, el 12 de septiembre se desarrollará la propuesta 'Jam in the Park' de la mano de la Fender Club Band, así como 'Jazz in the Park', por parte de Gabri Casanova Organ Trío, Carmen Boza, Freedonia y The Sweet Vandals.

El evento se cerrará con la propuesta teatral y musical de Livianas Provincianas y su espectáculo 'Es mi hombre', así como con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe que ofrecerá su espectáculo Nino Bravo Sinfónico.

Los asistentes deberán aportar la invitación (ya sea en papel o descargada en un dispositivo móvil) y esperar en la cola exterior, manteniendo la distancia de seguridad, hasta que el personal de acceso le indique que puede entrar.

Además, deberán utilizar mascarilla de protección y atender a todas las indicaciones de la organización, así como a las señalizaciones impresas, ya que los caminos interiores del recinto serán de un solo sentido y los asistentes deberán respetar la señalización.

Cada asistente deberá sentarse en una de las sillas habilitadas en el espacio y una vez sentado no podrá cambiar de silla, aunque podrá levantarse para acudir a la zona de bar/restauración o al baño y, por supuesto, para abandonar el espacio.

Cuando una o varias sillas queden vacías, no podrán volver a ser ocupadas por otra persona hasta que el personal de la organización las haya desinfectado y así se lo indique a los asistentes.