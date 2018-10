Los españoles son los europeos que más tardan en decidir la compra de un coche: 27 semanas

Actualizado 27/09/2018 11:36:44 CET

Los españoles se sitúan como los europeos que más tardan en decidir la compra de un coche nuevo, hasta 27 semanas, frente a las 24 semanas de media en Europa, según un estudio de Facebook y Gfk.

Los encuestados dedican así 15 semanas a informarse sobre la marca y el modelo, cinco semanas a probar las características y cuatro semanas a adquirir la financiación, y tres semanas a cerrar la compra.

Según el estudio, denominado 'The new Auto Path to Purchase' y que cubre una muestra de 4.000 entrevistas en España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, un mes antes de la compra, los potenciales compradores consultan Facebook una media de 45 veces, siete veces Instagram y cinco veces la web del concesionario.

La tecnología se consolida como la herramienta necesaria para buscar información en el usuario europeo, que en el 97% de los casos inicia la compra de un coche 'online'. De este modo, las páginas web de los fabricantes y sus marcas son los recursos más populares. El 82% de los compradores visita primero la web de la marca que le interesa, siendo en España un 78%.

Además, en la compra de un vehículo la opinión del entorno cercano al comprador tiene "mucho peso": el 31% afirma que pregunta a amigos y familiares a la hora de elegir un coche (el 40% en España).

"Las ventas de coches son un proceso especialmente dilatado en el que el usuario dedica casi el 60% del tiempo a buscar información sobre el modelo y la marca. En procesos de compra tan largos como este, hay que acompañar al usuario desde la inspiración hasta el final, incluso después de la compra. Con una presencia cada vez mayor del móvil y las plataformas sociales en este proceso, la industria del automóvil tiene una oportunidad única para entender a sus clientes y descubrir nuevos canales que culminen en el punto de venta", señaló el responsable de Auto para Facebook e Instagram para España y Portugal, Fernando García.