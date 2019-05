Faconauto pide que el Plan Estratégico se lance en los primeros 100 días del nuevo Gobierno

Publicado 13/05/2019 12:23:09 CET

El plan reduciría la edad del parque hasta los 11,8 años y recaudaría más de 7.700 millones de euros en cinco años

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) ha instado al futuro Gobierno a poner en marcha el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de Automoción en los primeros 100 días en el poder para, entre otras cosas, llevar a cabo una dotación de 2.500 millones para ayuda a la transición hacia la nueva movilidad, dentro de la hoja de ruta propuesta hasta el 2025.

El presidente de la organización, Gerardo Pérez, ha asegurado que todos los partidos estaban de acuerdo en las propuestas de Faconauto. Para la federación, los números negativos del sector tienen que ver "con el ruido ambiental en torno al automóvil, que ha de solventarse manteniendo los puestos de trabajo y con un respeto absoluto al medio ambiente".

Por ello, los próximos cinco años son determinantes para saber cómo se va a articular la movilidad en España. "Gracias a nuestras propuestas, se sumarían al parque 200.000 vehículos eléctricos e híbridos enchufables y saldrían de circulación 2,5 millones de vehículos de más de diez años", ha comentado Pérez.

Aunque el vehículo eléctrico será el futuro del sector, Faconauto ha denunciado que su precio actual lo convierte en un producto de lujo. Aunque son fundamentales para el proceso de descarbonización, la organización ha señalado que el 99% de la población española "no puede acceder a esos coches en la actualidad", por lo que defiende que su precio debe oscilar entre los 16.000 y 21.000 euros.

Además, Pérez ha criticado que los puntos de recarga que hay en España son "de risa". De los 4.000 puntos disponibles en la actualidad, una cifra muy inferior a la que se encuentra en países como Holanda, que supera los 40.000, se estima que solo 1.700 están operativos. "No tiene sentido, con la aportación de 300 millones de euros a puntos de carga rápida tendríamos infraestructura que soporte la posible demanda", que la patronal estima que en 2025 suponga el 15% del mercado.

MARCO JURÍDICO ESTABLE

Faconauto ha recordado que España es el único país europeo en el que no existe una legislación conjunta entre relaciones comerciales de fabricantes y concesionarios. "El inversor que crea riqueza nacional tiene que tener muy claras las reglas del juego, y España es un país que no tiene claras las normativas", ha destacado Pérez, y ha indicado que para la federación, la rigidez y la inversión que necesita un concesionario no la tiene un banco que pueda vender un coche.

En este sentido, los concesionarios han solicitado la unidad del mercado a nivel nacional, porque hay comunidades que no la han cumplido aún. "Si no se unifica, tendremos muchos planes distintos en función de ayuntamientos y comunidades, por lo que las exigencias no serían las mismas en todas las comunidades".

Asimismo, ha reclamado que la movilidad descarbonizada debe tener una transición ordenada, donde el foco principal esté en la antigüedad del parque. Para ello, propone un marco fiscal verde, un plan nacional de calidad del aire y el endurecimiento de las inspecciones de la ITV, que para Faconauto se han convertido en una tasa, cuando debería ser más rigurosa para aquellos coches que no cumplan una mínima normativa medioambiental.