Herrera (Kia) augura "bastantes" automatriculaciones en agosto por el WLTP

Publicado 10/07/2018 12:18:00 CET

FRANKFURT (ALEMANIA), 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de Operaciones de Kia Motors Europa, el español Emilio Herrera, cree que en agosto se producirán "bastantes" matriculaciones tácticas (automatriculaciones) por parte de los concesionarios debido a la llegada --a partir del 1 de septiembre-- del nuevo test de consumo y emisiones WLTP, con el fin de evitar el "problema" de ventas de los vehículos fin de serie.

Herrera aseguró, en una entrevista concedida a Europa Press, que todas las marcas están "preocupadas" por las consecuencias que pueda acarrear el nuevo ciclo de ensayo, que hace que los niveles de emisiones dióxido de carbono (CO2) de los automóviles sean "más elevados" en las pruebas de laboratorio en comparación al test anterior (NEDC).

A causa de esto, muchos de los automóviles exentos en la actualidad del impuesto de matriculación serán 'penalizados' con este gravamen. Los tramos son de 0% para vehículos con emisiones menores o iguales a 120 gr/km de CO2; 4,75% para vehículos con emisiones mayores a 120 y menores a 160 gr/km de CO2; 9,75% para vehículos con emisiones mayores o iguales de 160 y menores de 200 gr/km CO2, y 14,75% para vehículos con emisiones mayores o iguales a 200 gr/km CO2.

En este sentido, Kia, junto con otros fabricantes representados por Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), reclama al Gobierno una "fiscalidad verde" para el sector de la automoción. "La normativa de la Unión Europea dice que este coste no puede ser asumido por el cliente, pero lo cierto es que si el Gobierno no hace nada muchos vehículos deberán pagar el impuesto de matriculación", destacó Herrera.

El directivo explicó que la firma asiática ya tiene homologada "casi toda" su gama según lo establecido por la nueva norma y que todos los coches de nueva producción de la compañía ya cumplen con la normativa Euro 6D Temp.

A partir del próximo 1 de septiembre, las marcas solo podrán matricular coches en stock homologados con el sistema NEDC por un volumen equivalente al 10% de sus ventas totales de los últimos doce meses

Otro de los problemas a los que se enfrenta Kia, así como la mayoría de las marcas, es a la salida de Reino Unido de la UE. No obstante, pese a que Bruselas y el país británico aún no han acordado el papel que jugará el segundo dentro del tratado de libre comercio que mantienen los Estado miembro europeos una vez consagrado el Brexit, Herrera se mostró "optimista" y no cree en la imposición de aranceles a la importación de vehículos por parte del Ejecutivo de Theresa May.

Reino Unido es el primer país por volumen de ventas para Kia, con casi 100.000 unidades en 2017, seguido de España y Alemania.

"Pienso que puede haber un Brexit 'blando' y creo que los intereses de Reino Unido no pasan por establecer aranceles. Su socio comercial es el resto de Europa, sobre todo ahora que en Estados Unidos tenemos a Donald Trump poniendo trabas --el presidente estadounidense plantea aranceles a la importación de vehículos de entre un 20% y un 25%--", subrayó.

WIBLE

Por otro lado, Herrera afirmó que Kia se plantea extender su servicio de 'car sharing' WiBLE, que mantiene junto con Repsol en Madrid a otras ciudades europeas, a pesar de que para la compañía surcoreana "no sea el negocio más rentable".

"Si el coste por minuto es de 0,24 céntimos y el uso medio son 20 minutos, estamos facturando cantidades muy pequeñas y es muy complicado rentabilizar el negocio. Sin embargo, para Kia es un negocio que le permite tener una plataforma de pruebas muy importante", agregó.

Según el director de Operaciones de Kia Motors Europa, la marca surcoreana aún es "poco conocida" y WiBLE le servirá para darse a conocer entre los jóvenes y para pasar a ser vista como una marca de calidad y diseño.