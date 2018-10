Porsche compra un 10% de la firma croata de tecnología y coches deportivos eléctricos Rimac

Publicado 20/06/2018 11:30:54 CET

STUTTGART (ALEMANIA), 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fabricante alemán de vehículos Porsche se ha hecho con una participación minoritaria del 10% en el capital de la firma croata de tecnología y de vehículos deportivos eléctricos Rimac, según informó la empresa en un comunicado.

Porsche señaló que Rimac se dedica al desarrollo y fabricación de componentes para vehículos eléctricos y también a la producción de este tipo de automóviles. En el pasado Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, la firma presentó un prototipo deportivo de dos plazas, con 2.000 caballos de potencia y capaz de alcanzar una velocidad máxima de 412 kilómetros por hora.

El director financiero y de Tecnologías de la Información de la firma alemana, Lutz Meschke, afirmó que Rimac ha demostrado sus credenciales en el campo de la electromovilidad con la presentación del Concept One o del C Two.

"Sentimos que las ideas y enfoques de Rimac son extremadamente prometedores, por lo que por ello esperamos entrar en una colaboración cercana con la empresa a través de una colaboración de desarrollo", añadió el directivo.

Por su parte, el consejero delegado de la compañía croata, Mate Rimac, afirmó que esta cooperación representa un "paso importante" para Rimac en su camino para convertirse en un proveedor de componentes y de sistemas de elección para la industria de la electrificación, de la conectividad y de los sistemas avanzados de asistencia al conductor.