Renault asegura que Zity será el primer servicio de 'car sharing' rentable en Europa

GINEBRA (SUIZA), 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía de movilidad compartida Zity, creada a través de la colaboración entre Renault y Ferrovial, puede convertirse dentro de muy poco en el primer servicio de 'car sharing' rentable de Europa, según ha asegurado el director general de Renault Iberia, Iván Segal.

Tan solo tres meses después de su puesta en marcha, Segal, ha asegurado a Europa Press en el marco del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra que la 'joint venture' supera ya las expectativas que en un principio se propuso el fabricante francés.

Segal ha detallado que Zity registra niveles de uso "muy altos" y que los usuarios pasan hasta 20 minutos de media conduciendo los ZOE eléctricos. Además, ha recalcado que la función 'StandBy' que ofrece el servicio incrementa la venta de minutos. Con esta, el usuario puede pausar el alquiler del vehículo ya sea dentro o fuera de la zona en la que opera la compañía manteniendo el vehículo a su nombre.

El directivo ha detallado que Renault espera cumplir el plan de negocio que elaboró antes de la puesta en marcha de Zity en un periodo no muy largo (si todo sigue tal y como hasta ahora). No obstante, el francés ha dejado claro que la marca no busca solo ganar dinero, sino aprender cómo será la movilidad del futuro.

"El 'car sharing' es la premisa de lo que vamos a hacer en el futuro, y lo que aprendamos ahora nos ayudará a prepararlo", ha apuntado el directivo de la corporación del rombo.

Según Segal, la visión que tiene Renault sobre la nueva movilidad está representada en el EZ-GO (presentado en Ginebra), un vehículo de uso compartido autónomo que no necesita conductor y que tiene propulsión completamente eléctrica.

Por otro lado, el director general de Renault Iberia ha explicado que a través del 'big data' la compañía es capaz de saber cómo se comporta un usuario de 'car sharing' y cuáles son sus hábitos. Segal ha señalado que el 60% de los clientes que usan car2go (Daimler), Emov (PSA) y Zity, las tres empresas que operan en Madrid, es un 'millennial' y tiene coche propio.

Otras de las iniciativas que se plantea Renault con Zity es ampliar su cobertura por toda la Comunidad de Madrid. En la actualidad, la zona de servicio comprende todo el radio de la M-30 y barrios aledaños.

Segal ha señalado que la compañía cuenta con un sistema predictivo que facilita la experiencia de usuario. Por ejemplo, explica a cada conductor dónde poner el coche, en qué calle y en qué numero.