Trump presiona a General Motors a que cierre plantas en China o México y reabra la de Ohio (EE.UU.)

Actualizado 18/03/2019 19:07:21 CET

WASHINGTON, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado al fabricante de vehículos General Motors a que cierre alguna de sus plantas en China y México y que así reabra la que mantenía en el Estado de Ohio.

Trump ha recriminado a través de Twitter a la compañía norteamericana que haya invertido en otros países y no en Estados Unidos (EE.UU.). "Quiero que los trabajos se queden en EE.UU. y que (la planta de) Lordstown (Ohio), en una de las mejores economías de nuestra historia, se abra o se venda a otra empresa que la abra rápidamente", reclamó a través de la red social.

General Motors and the UAW are going to start “talks” in September/October. Why wait, start them now! I want jobs to stay in the U.S.A. and want Lordstown (Ohio), in one of the best economies in our history, opened or sold to a company who will open it up fast! Car companies.....

....are all coming back to the U.S. So is everyone else. We now have the best Economy in the World, the envy of all. Get that big, beautiful plant in Ohio open now. Close a plant in China or Mexico, where you invested so heavily pre-Trump, but not in the U.S.A. Bring jobs home!