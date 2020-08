Un 12% de los españoles que viaja con animales en el coche lo hace sin ningún sistema de seguridad

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de un 12% de los españoles que viaja con animales domésticos en el coche lo hace sin ningún sistema de retención específico u otro sistema de seguridad para su mascota, según se desprende del 'Informe Animales de compañía y Seguridad Vial' elaborado Royal Canin y el Real Automóvil Club de España (RACE).

Así, solo el 1,1% de los encuestados que asegura viajar habitualmente con su mascota en el vehículo dice hacerlo suelto por el coche o en brazos de un ocupante.

Sin embargo, hay un 11,5% que afirma llevar al animal en el maletero separado de los ocupantes pero sin ningún tipo de sistema de retención. Por su parte, un 87,4% señala que sí utiliza algún elemento específico para evitar que su mascota sufra en caso de un accidente.

En este sentido, el RACE ha recordado que los animales sueltos en el vehículo suponen un grave peligro para la seguridad de los desplazamientos ya que, en caso de un accidente a 50 kilómetros por hora, el peso de cualquier animal que vaya sin atar en el habitáculo se multiplica por 35, lo que pone en riesgo la vida de la mascota y del resto de los ocupantes del coche.

Por todo ello, RACE ha hecho varias recomendaciones para asegurar el bienestar animal durante los viajes, como nunca dejar a una mascota suelta en el habitáculo, elegir el sistema de retención adecuado, así como evitar colocar objetos junto al animal.

Otras de las acciones a llevar en los desplazamientos con animales son controlar al animal en las paradas de descanso, no dejarlo solo dentro del coche a altas temperaturas y no sujetar al animal con su correa, ya que no es un sistema de retención adecuado en el vehículo.

ATROPELLO DE ANIMALES

El estudio, recogido por Europa Press, también se centra en otro peligro para la seguridad vial relacionado con los animales, y es el atropello de los mismos cuando están sueltos por la carretera.

"Los datos estadísticos de la Dirección General de Tráfico (DGT) muestran un importante aumento del número total de accidentes de tráfico con animales involucrados, con un total de 28.139 siniestros con daños, lo que supone un 52,4% más que en el 2015. Del total, un 76,6% fueron provocados por animales silvestres, cuatro veces más que con respecto al año 2006, el doble si tenemos en cuenta las cifras de 2010, y un 61% más teniendo como referencia el 2015", recoge el documento.

Si tenemos en cuenta los accidentes con lesiones con animales domésticos, se produjeron 295 siniestros con heridos (un 42% sobre el total), con nueve muertos, 26 heridos graves y 356 heridos leves. Por tipo de vía, el 10% de los heridos se produjeron en autopistas y autovías, un 68% en carretera y un 22 en zona urbana.

Por especies, de los animales atropellados en 2018, más de 6.500 fueron animales domésticos, de los que el 62,3% (4.085) correspondieron a siniestros con perros involucrados, seguido a mucha distancia del gato, con 247 atropellos, y en tercer lugar los equinos, con 222 casos.

Si consideramos los accidentes con animales domésticos para los cuatro periodos analizados (2006, 2010, 2015 y 2018) se muestra una tendencia al alta que afecta, principalmente, a perros y gatos, por lo que, a juicio del RACE, resulta necesario reforzar las acciones de concienciación entre los dueños de estas mascotas.