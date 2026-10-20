Archivo - El 66% de los españoles ya se plantea comprar un coche chino, según un estudio de Carwow - Lars Penning/dpa - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 66% de los españoles ya se plantea comprar un coche de una marca china como próximo vehículo, 23 puntos porcentuales más que en 2023, cuando esta opción era considerada por el 43% de los consumidores.

Mientras tanto, las configuraciones --simulaciones y peticiones de precio-- de las principales marcas tradicionales han caído un 22,9% respecto a 2025, en un contexto de creciente competencia de los fabricantes asiáticos en el mercado nacional.

Así lo refleja un estudio elaborado por Carwow, comparador de coches nuevos de concesionarios oficiales, a partir del análisis de matriculaciones, configuraciones, consultas y conversiones registradas en su plataforma en España entre enero de 2025 y julio de 2026.

Los datos apuntan a un cambio progresivo en las preferencias de los compradores españoles, cada vez más atraídos por las alternativas chinas, que destacan por sus precios competitivos y sus niveles de equipamiento.

De hecho, entre las 15 marcas con más configuraciones en Carwow, todas las que registraron un crecimiento respecto a 2025 son chinas, salvo Mazda.

Leapmotor, Ebro y BYD impulsan el avance de las marcas chinas Leapmotor, marca en la que participa Stellantis, encabeza el crecimiento de las configuraciones en la plataforma, con un incremento del 292,9% respecto al mismo periodo de 2025. Le siguen Ebro, con un avance del 143,8%, y BYD, que registra un aumento del 47,9%. Omoda también destaca, con un crecimiento del 40%.

Por volumen de configuraciones, BYD ocupa la segunda posición entre las marcas más consultadas en Carwow, con 96.261 configuraciones y una cuota del 8,6%, además de situarse entre las firmas con mayor crecimiento interanual.

En contraste, Toyota mantiene su liderazgo entre las marcas con más matriculaciones de turismos entre particulares, con 59.668 unidades y una cuota de mercado del 10,98% en 2025. Sin embargo, sus configuraciones en Carwow descendieron un 15,8% entre enero y julio de 2026.

Entre los fabricantes tradicionales, Volkswagen registró la mayor caída de las configuraciones, con un descenso del 43,7%, seguida de Hyundai, con un 36,5% menos, y Renault, con una bajada del 32,6%.

Según Carwow, esta evolución refleja la creciente sensibilidad al precio de los consumidores españoles, que buscan vehículos asequibles sin renunciar al equipamiento y a la tecnología. Un escenario en el que las marcas chinas están ganando protagonismo frente a los fabricantes consolidados.

Además, apunta a un aumento del 53,5% en la consideración de compra de vehículos de fabricantes chinos, lo que evidencia que el cambio no se limita al interés inicial de los consumidores.

LOS ELÉCTRICOS TRIPLICAN SU PESO EN TRES AÑOS

El avance de las marcas chinas coincide con el aumento de la demanda de vehículos eléctricos. En julio de 2026, estos modelos representaron el 29,2% de las configuraciones realizadas en Carwow, frente al 20,6% registrado en julio de 2025.

En paralelo, las configuraciones de vehículos con motor de combustión interna descendieron del 43,1% al 34,5% durante el mismo periodo. La evolución resulta especialmente significativa si se compara con enero de 2023, cuando los eléctricos representaban el 8% de las configuraciones de la plataforma.

De esta forma, el peso de los coches eléctricos se ha multiplicado por más de tres en poco más de tres años, en línea con la transformación de las preferencias de los compradores y la expansión de la oferta de modelos electrificados.

Pese al aumento del interés por los fabricantes chinos, su consolidación en España todavía afronta algunos obstáculos relacionados con la confianza del consumidor.

El servicio posventa constituye la principal preocupación para el 48% de los encuestados, mientras que el 37% señala la percepción sobre la calidad de los vehículos como uno de los factores que condicionan su decisión de compra.

Estas reticencias evidencian que, además de ofrecer precios competitivos y un equipamiento atractivo, las marcas chinas deben reforzar la confianza de los clientes en aspectos como el mantenimiento, la disponibilidad de recambios y la atención después de la compra.