El 76% de los españoles ve en la falta de aparcamiento el mayor problema de la movilidad en su ciudad

La mitad de los encuestados cree que el estacionamiento regulado ayuda a mejorar el tráfico



MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 76% de los españoles considera que la falta de aparcamiento es el mayor problema de movilidad que tiene su ciudad, por encima del tráfico (39%), la falta de transporte urbano (23%) o la prohibición de circular a los vehículos sin etiqueta (6%), según datos extraídos del 'Informe Hábitos de Movilidad y Aparcamiento en España' elaborado por la app de aparcamiento EasyPark.

El estudio revela asimismo que un 50% de los conductores encuestados cree que el aparcamiento regulado, es decir, el estacionamiento de pago en superficie, es beneficioso para su ciudad porque ayuda a mejorar el flujo de circulación y el tráfico, frente al 47% que opina no es útil.

Por tamaño de ciudad, los conductores que viven en urbes de entre 100.000 y 500.000 habitantes son los que más apoyan las zonas reguladas, seguidos de los de núcleos urbanos de más de 500.000 personas.

LA MITAD DE LOS CONDUCTORES HAN OÍDO HABLAR DE APPS PARA APARCAR

Asimismo, del informe se desprende también que el 52% de los conductores conocen o han oído hablar de las aplicaciones para pagar el aparcamiento, pero solo el 33% las han utilizado en el último año.

Seis de cada diez conductores alegan que no utilizan las zonas reguladas y, por tanto, no las necesitan; el 24% no está familiarizado con las aplicaciones; el 18% cree que tiene ya demasiadas aplicaciones y no quiere más y el 8% no quiere que se sepa dónde se encuentra o lo que hace.

Por edades, los jóvenes de entre 25 y 34 años son los que están más familiarizados con este tipo de apps, seguidos por la siguiente franja de edad, de 35 a 44 años. Por su parte, los mayores de 65 y los jóvenes de 18 a 24 años son los que menor conocimiento tienen de ellas.

LAS APPS DE APARCAMIENTO SE CONOCEN MÁS EN NAVARRA Y CASTILLA Y LEÓN

Otro detalle que revela el estudio es que en segmentación por territorios, los conductores de la Comunidad Foral de Navarra son los más informados de las apps de aparcamiento, seguidos de los castellanoleoneses, madrileños y castellanomanchegos. En el extremo opuesto de la tabla se sitúan canarios y aragoneses.

"Al igual que ocurre con las zonas de bajas emisiones, los españoles van descubriendo que la correcta gestión del aparcamiento incide positivamente en la movilidad de sus ciudades", afirma el director general de EasyPark España, Jaime Requeijo.

El directivo añade que en las urbes existe una desproporción entre el número de coches y el de plazas de aparcamiento y la zona azul, así como las apps de estacionamiento, ayudan a que haya menos coches circulando mientras buscan dónde estacionar.

También señala que el uso de las aplicaciones para gestionar el aparcamiento se va generalizando en España aunque aún se esté lejos de los países del norte de Europa en los que el 90% de la población utiliza el móvil para este fin.