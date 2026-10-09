ACEA celebra el acuerdo provisional entre la UE y China como un paso positivo para aliviar tensiones - ACEA

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha valorado positivamente el acuerdo provisional alcanzado entre la Unión Europea y China para abordar los desequilibrios comerciales entre ambas partes, al considerar que supone un paso adelante para rebajar las tensiones comerciales y facilitar una presencia más ordenada de los fabricantes chinos en el mercado europeo.

La patronal automovilística, que agrupa a 17 de los principales fabricantes de turismos, furgonetas, camiones y autobuses con presencia en Europa, ha señalado que analizará los detalles del acuerdo antes de realizar una valoración completa, aunque ha destacado que el anuncio constituye un avance positivo en las relaciones comerciales entre Bruselas y Pekín.

ACEA ha advertido de que el rápido incremento de las importaciones de vehículos híbridos e híbridos enchufables procedentes de China está alterando el mercado automovilístico europeo. En el primer semestre de 2026, las marcas chinas alcanzaron una cuota del 14% en el mercado europeo de híbridos no enchufables, frente al 2% registrado en 2024. En el caso de los híbridos enchufables, su participación se situó en el 25%, también frente al 2% de dos años antes.

La directora general de ACEA, Sigrid de Vries, ha alertado de que una desestabilización rápida del mercado europeo, acompañada de guerras de precios similares a las que se están produciendo en China, tendría consecuencias negativas para el conjunto de la economía europea.

En este contexto, la asociación considera que el entendimiento entre ambas partes puede contribuir a gestionar de forma ordenada la creciente presencia de fabricantes chinos en Europa, en beneficio de la industria y de los distintos actores del mercado a largo plazo.

LA INDUSTRIA EUROPEA PIDE ABORDAR OTROS SEGMENTOS

Pese a valorar positivamente el acuerdo, ACEA ha subrayado que todavía quedan cuestiones relevantes por resolver. Entre ellas, ha destacado el posible impacto de las importaciones sobre otros segmentos del transporte, como los autobuses y los camiones, que también forman parte de la industria automovilística europea.

La organización ha defendido históricamente que la apertura comercial y la competencia justa son elementos esenciales para mantener la competitividad de los fabricantes europeos. No obstante, considera necesario evitar alteraciones bruscas del mercado que puedan perjudicar a la industria comunitaria.