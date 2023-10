ALD Automotive LeasePlan se rebautizará como Ayvens a partir de 2024

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

ALD Automotive LeasePlan ha presentado su nueva marca de movilidad global, bajo el nombre de Ayvens, para formalizar de forma definitiva la adquisición que la empresa de renting y gestión de flotas ALD Automotive realizó sobre LeasePlan, compañía de gestión de flotas y movilidad, a finales de mayo.

Según ha comunicado la empresa, este nuevo nombre unifica las dos compañías en bajo una "única identidad común", al tiempo que "refleja" el propósito de "reinventar la movilidad" de cara al futuro. "Su nueva promesa de marca es hacer que la vida fluya mejor al ofrecer una movilidad que sea más sencilla, más inteligente y más sostenible", ha asegurado la firma en el comunicado.

Asimismo, la nueva marca estará operativa en España a partir de mayo de 2024, mientras que a lo largo del próximo año se lanzará en los 44 países donde está presente ALD Automotive LeasePlan.

Ayvens contará con una flota de 3,4 millones de vehículos gestionados en todo el mundo, con lo que la empresa espera liderar el camino hacia la descarbonización y dar forma a la transformación digital de la industria.

Para este proceso de cambio de marca, además de cambiar el nombre por Ayvens, la compañía ha creado una nueva identidad gráfica y un nuevo eslogan de marca, "Better with every move" ("Mejores con cada movimiento").

El consejero delegado de ALD Automotive LeasePlan y ahora de Ayvens, Tim Albertsen, ha asegurado que tras unir las fuerzas de las dos firmas su compañía "está lista" para liderar la adopción a gran escala de la movilidad sostenible.

"Como un actor importante en el sector de la movilidad, aprovecharemos nuestro poder de liderazgo para dar forma al futuro de la movilidad y lograr la excelencia", ha asegurado Albertsen.

El cambio de nombre se enmarca dentro del plan estratégico lanzado a finales de septiembre por la compañía bajo el nombre de 'PowerUp 2026' por el que la empresa espera alcanzar, entre otros logros, una rentabilidad sobre capital tangible (RoTE, por sus siglas en inglés) de entre el 13% y el 15% para 2026, así como un reparto de dividendos hasta ese año del 50% sobre el beneficio neto.