Alemania aboga por una "pronta aprobación" del sistema de conducción automatizada de Tesla en la UE

Tesla FSD - TESLA

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Alemania ha señalado que aboga por "la pronta aprobación" del sistema de conducción supervisada (FSD) de Tesla en el conjunto de la Unión Europea (UE), aunque ha apuntado que es "necesario" aclarar todavía muchos aspectos técnicos, así como cuestiones de responsabilidad.

"Actualmente, la aprobación del sistema de asistencia al conductor de Tesla se está debatiendo a nivel europeo. Es necesario aclarar muchos aspectos técnicos, así como cuestiones de responsabilidad. En septiembre, abordé estos temas con Tesla. Rápidamente llegamos a un entendimiento común y a un acuerdo constructivo. Con arreglo a esto, abogaré ahora por la pronta aprobación del sistema en toda Europa. Mi objetivo es que los conductores de Tesla puedan beneficiarse de la conducción asistida en toda la UE lo antes posible". ha trasladado el ministro de Transportes de Alemania, Steffen Bilger.

Durante las conversaciones mantenidas en septiembre, el Ministerio Federal de Transportes de Alemania y Tesla acordaron que el sistema de asistencia al conductor podría superar ligeramente la velocidad máxima permitida, hasta un máximo del diez por ciento.

Alemania ha manifestado su disposición a apoyar de forma constructiva este enfoque en el marco del proceso europeo, después de que ocho países europeos ya hayan aprobado el sistema. En función de la situación, estos pequeños excesos de velocidad pueden contribuir a una circulación más fluida y consistente.

Asimismo, para el Ejecutivo alemán, el nombre de 'Full Self-Driving Supervised' resulta algo engañoso, ya que no se trata de un sistema que asuma la conducción por completo, sino de un sistema de asistencia que puede ayudar en ciertas tareas, como acelerar, frenar y girar el volante.

"El conductor debe permanecer atento en todo momento. El gobierno alemán adopta un enfoque tecnológicamente neutro, pero centrado en la seguridad.", ha apuntado el ministro, que ha añadido que Tesla ha propuesto cambiar el nombre del sistema a 'Tesla Assisted Driving'.

Sobre la base de estos acuerdos, Alemania apoya la continuación oportuna del proceso de homologación europeo con el objetivo de que las ventajas de los innovadores sistemas de asistencia al conductor estén disponibles en Europa lo antes posible, manteniendo al mismo tiempo altos estándares de seguridad.