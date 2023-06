Anfac pide más puntos de recarga de alta potencia, agilizar las ayudas y una plataforma de información

Considera que hay que multiplicar por cinco la red de carga de alta potencia para alcanzar los objetivos de emisiones para 2023



MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha asegurado que hace falta duplicar los puntos de recarga pública para alcanzar los objetivos establecidos por el Fit for 55 en 2023, que establecen para España 45.063 puntos de recarga de acceso público para finales de este año, mientras que actualmente la red de recarga pública española cuenta con 20.243 puntos.

Así lo ha explicado la patronal de fabricantes en su actualización de Mapas de Infraestructura de recarga de acceso público, a través de su director general, José López-Tafall, quien ha asegurado que el objetivo de Anfac es que no solo se cumplan los objetivos de emisiones, sino que se mantengan los volúmenes de producción y riqueza del mercado automovilístico nacional.

Asimismo, la patronal solicita establecer medidas eficaces para que España salga de la cola de electromovilidad de Europa y para atraer a los ciudadanos a la compra de vehículos electrificados y que estén satisfechos, al tiempo que apuesta por agilizar la llegada de las ayudas a los clientes.

En este sentido, Anfac ha pedido a las autoridades la puesta en marcha "inmediata" de una plataforma pública de información, que sea referencia para facilitar a los ciudadanos la información precisa a tiempo real de los puntos de recarga disponible y su funcionamiento, así como su estado y su precio, como hace Portugal.

Para ello, consideran "necesario" crear un centro estatal para el desarrollo e impulso de la infraestructura de recarga de acceso público, que permita monitorizar y garantizar un efectivo despliegue de la red. El primer paso pasaría por empezar por "algo" básico, como información estática, una segunda fase más dinámica, con precio y disponibilidad; y una tercera fase, con el tema de espacios para vehículos pesados de transporte de mercancías, con el objetivo de garantizar los espacios para que los camiones carguen.

De igual modo, Anfac ve fundamental mejorar la concesión de las ayudas del Plan Moves III y Mitma Moves, con ayudas que sean directas en el momento de la compra y no tributables, así como la simplificación de los trámites administrativos para poner en marcha puntos de recarga. Además, López-Tafall precisa que esta mejora puede nacer de una recentralización, que impulse la coordinación, homogeneizando los procedimientos para que las órdenes autonómicas tengan que seguir los mismos procedimientos.

En fiscalidad, el director general de Anfac ha puesto el ejemplo de Francia, cuya fiscalidad permite que se "beneficie e incorpore la ayuda en el momento de la compra".

ESTIMA 4,3 MILLONES DE VEHÍCULOS Y 300.000 PUNTOS DE CARGA PARA 2030

En sus nuevas estimaciones, Anfac ha tenido en cuenta el aumento de exigencias de reducción de emisiones de dióxido de carbono establecidas por la Unión Europea para los diferentes tipos de vehículos, junto con el nuevo reglamento relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (Afir), que establecen objetivos vinculantes de despliegue para cada Estado miembro.

Así, la patronal de los fabricantes establece un nuevo objetivo, según el novedoso escenario que afronta el sector, de parque de turismos y furgonetas electrificadas de 4,3 millones de unidades para 2030 y de 9,8 millones para 2035, con un 60% y 100% de cuota de mercado electrificado, respectivamente, por los 3,4 millones y un 40% de cuota que establecía el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030.

Por su parte, la estimación aproximada para una red mínima de puntos de recarga de acceso público es de 64.000 puntos de recarga para 2023, 91.000 en 2025, 300.000 en 2030 y 610.000 en 2035.

PUNTOS DE RECARGA CON MÁS POTENCIA

Anfac ha remarcado la importancia de aumentar la red de carga pública de alta potencia, que debería multiplicarse por cinco para lograr la meta que establece el 'Fit for 55' de 3.513 puntos de recarga de acceso público con alta potencia, actualmente hay 698 puntos de este tipo en España, algo que es "fundamental" para que el vehículo eléctrico pueda ser empleado en trayectos de larga distancia por carretera, y se pueda cargar el coche en tiempos de entre 15 y 27 minutos.

La actualización de la propuesta de Anfac nace de la nueva normativa Afir de la Comisión Europea (CE), que establece, según Anfac, dos diferencias principales con la anterior, añadiendo la necesidad de que los nuevos puntos tengan potencia y capilaridad y estableciendo unos objetivos vinculantes de despliegue para los Estados miembros.

En este sentido, Anfac ha realizado unas estimaciones, en línea con la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), con unos niveles superiores a los remarcados por la CE, que fija en 1,3 kilovatios (kW) la potencia necesaria para los vehículos eléctricos (BEV) y de 0,8 kW para los híbridos enchufables (PHEV), mientras que las patronales de los fabricantes parten de una potencia de 3 kW para los BEV y de 2 kW para los PHEV.

Para 2030, Anfac establece en 300.000 el objetivo mínimo de puntos recarga para abastecer el parque en ese año, mientras que la propuesta de Afir concluye que España debería disponer de 322.000 puntos de recarga.

López-Tafall ha lamentado que los objetivos vinculantes propuestos para los Estados miembros no tengan sanciones previstas si no se cumplen. "Si hay objetivos, hay que cumplirlos, solo hay un sector penalizado si no se cumplen y es el de la automoción", ha sentenciado.