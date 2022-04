Anfac reclama una fiscalidad que "ayude a la descarbonización, no que ataque al vehículo"

Volvo defiende eliminar el IVA de los eléctricos como en Portugal y Renault dice que las subidas de precios de los vehículos son limitadas

BILBAO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha reclamado una fiscalidad que "ayude a la descarbonización, no que ataque al vehículo", porque considera que ahora mismo no está ayudando "en absoluto" en todo ese proceso.

López-Tafall ha realizado estas manifestaciones en el centro AIC en Amorebieta (Bizkaia) en un encuentro sobre los desafíos del sector de automoción organizado por el clúster vasco de Automoción y Expansión, en el que también ha participado el consejero delegado de Volvo Car España, José María Galofré, y el director del Polo Industrial Iberia Vehículo de Renault, José Martín.

El director general de Anfac ha destacado la necesidad de establecer "herramientas y recursos acordes con los objetivos para mantener el peso industrial y de empleo que genera el sector".

Ante la subida de costes y su impacto en el precio de los vehículo, ha afirmado que es "normal" que se traslade a los precios la subida de costes, en la medida que repercute en ese coste de producción. Junto a ello, ha señalado que en enero ha vuelto a subir el impuesto de matriculación, a su juicio, en un "mal momento", lo que también ha tenido una impacto en la subida de los precios.

No obstante, espera que toda esa inflación de costes baje, no solo el energético, y que "no haya una presión para la subida de los precios de los vehículos". En relación a la demanda, ha apuntado que se estaba recuperando, pero se ha notado la incertidumbre económica a partir de diciembre y hay cierto "retraso" en la toma decisión de compra.

El directivo no cree que se debe a la subida de precios, sino que pesa también la "incertidumbre tecnológica" y el actual escenario de subida de combustibles. Según ha apuntado, con este incremento de los carburantes es "difícil que se anime la demanda".

Asimismo, ha recordado que las previsiones que tenían del mercado a principio de año era de una "cierta recuperación" de turismos y la mantienen, aunque todo lo ocurrido con el conflicto en Ucrania y la huelga de transportes les está afectando "mucho".

En este sentido, ha indicado que los datos de marzo, que darán a conocer este jueves, son "muy malos" porque "muchos vehículos están parados en los puertos". Desde el punto de vista de fabricación, aunque no les "toca mucho" la guerra en Ucrania, ha vuelto a "distorsionar toda la cadena de valor".

Por otra parte, ha destacado la aprobación del Perte de automoción y ha apuntado que los mensajes del Gobierno central son "muy positivos" respecto a la situación del sector y todos inciden en que este sector es importante y "hay que ayudar".

Para ello, hay que tener en cuenta dos elementos, los recursos y la visión. En relación a los recursos, ha dicho que "son los que hay" y, aunque las "restricciones presupuestarias" son "muy grandes", en general todos los ámbitos del Gobierno "han intentado canalizar recursos" para el sector.

Desde el punto de vista del modelo, ha defendido que España debería seguir "su propio modelo de descarbonización y movilidad", y adaptarlo a lo que "supone la automoción para el país".

En este sentido, José López-Tafall ha subrayado que es necesaria una "visión común de la movilidad" que debe ser "con coches limpios, pero con coches". En su opinión, no se puede aceptar en un país como España "un modelo de visión sin coches".

FISCALIDAD

López-Tafall cree que hay que luchar contra la dinámica de que "el coche es negativo" y, por otra parte, ha defendido que hay que cambiar en España el tema de la fiscalidad en la automoción porque "tiene que ayudar al cambio y no penalizar al coche".

En este punto, ha demandado una política positiva que "incentive el cambio" pero "no penalice la renovación" del parque móvil, que es lo que, según el responsable de Anfac, hace la subida del impuesto de matriculación. "Hay que tener una fiscalidad que ayude a la descarbonización, no que ataque al vehículo" ha añadido José

López-Tafall, que ha asegurado que la actual fiscalidad "no ayuda en absoluto a transitar por el camino que se debe transitar".

El responsable de Anfac ha manifestado también el sector no puede hacer solo una transición, que "es de la movilidad, no de la automoción", y ha asegurado que es preciso "mucho más apoyo al despliegue de infraestructuras".

En este sentido, ha reclamado una mesa para la gobernanza del despliegue, que, según ha indicado, la tenían que tener "ya" porque, a su juicio, es fundamental coordinar mejor todo el proceso para ir "más rápido.

VOLVO CAR

Por su parte, el consejero delegado de Volvo Car España, José María Galofré, ha afirmado que el desafío de la automoción es el "desafío de la humanidad" y el automóvil es el "agente del cambio" y, en relación a la transición energética, ha asegurado que quieren la sostenibilidad, de la que forma parte el vehículo eléctrico.

En su intervención, ha precisado que hay que ayudar al consumidor porque, si no demanda el coche eléctrico, se va a tardar "mucho más" en ese proceso de transformación. Además, ha defendido que un coche eléctrico, si se miran todos los factores a tener en cuenta, es "más barato que uno de combustión, más cómodo y no hace daño".

Ante la actual coyuntura, ha asegurado que, pesar de que la situación es "complicada" de la incertidumbre, se siguen vendiendo coches y, en relación a los precios de los vehículos, ha indicado que toda la cadena de valor tiene que ser más eficiente para evitar que lleguen subidas a los clientes.

Galofré ha sostenido que son la industria que "más estruja los márgenes" para no perder competencia y no se puede "pedir más competitividad en precios". En concreto, en el caso del precio de los eléctricos, ha señalado que en Portugal se ha eliminado el IVA a ese tipo de vehículos. "Si de verdad queremos evitar dañar y cumplir la ruta del medioambiente, hagámoslo y quitar un 21% del vehículo eléctrico eso sí impacta en el coste del coche", ha añadido.

RENAULT

También ha asistido el director del Polo Industrial Iberia Vehículo Renault, José Martín, que ha apuntado que tienen previsto el lanzamiento de 27 nuevos vehículos de aquí a 2025, diez de ellos eléctricos.

En relación a ese proceso hacia el vehículo eléctrico, ha declarado que se debe dar una transición ordenada, que pasa, en este momento, por la hibridación y cree que España puede ser el centro neurálgico de fabricación de vehículos híbridos.

No obstante, ha indicado que el vehículo híbrido no va ser una solución definitiva, pero si es ahora mismo una solución "eficaz, limpia y rentable" hasta que llegue el vehículo eléctrico. Según ha apuntado, en 2030 todos lo vehículos de Renault para el mercado europeo serán eléctricos, por lo que esa será la "fecha de caducidad" del híbrido.

A su juicio, Europa va a ser la punta de lanza en la introducción inmediata del vehículo eléctrico y estima que en todo el mundo en 2030 el 40% de los vehículos que se venderán serán eléctrico, pero el resto de combustión interna o híbridos.

Por otra parte, ha manifestado que el precio de los coches está subiendo, pero ha recordado que lo está haciendo también el electricidad, el gas, el aluminio, el acero y todo ello impacta en la cadena de valor.

Según ha apuntado, el coste del vehículo está "fuertemente penalizado" y los fabricantes buscan siempre optimizar en base a ser más eficientes y no trasladar directamente al cliente la subida de precios, que están siendo "limitadas".

Por otra parte, ha aludido a la importancia de acercar a los proveedores a las fábricas, un proceso en el que cree que podrían ayudar las instituciones. Según ha indicado, en una visión ideal no cree en una fábrica en la que el 80% de los elementos no se fabriquen en un radio de 1.000 kilómetros.