Anfac y Sernauto reclaman que la automoción sea una prioridad de país ante las próximas elecciones

Junta directiva de Sernauto y Anfac - SERNAUTO

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Anfac y Sernauto han hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que, ante las próximas elecciones generales, sitúen a la automoción como un sector prioritario en sus programas electorales, "con compromisos concretos y una visión de largo plazo".

Así lo han trasladado el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Markus Haupt, y el presidente de Sernauto, Javier Pujol, durante la junta directiva de la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto).

Durante el encuentro, en el que también participó el director general de Anfac, José López-Tafall, fabricantes de vehículos y proveedores han puesto en común sus inquietudes en un contexto marcado por la transformación tecnológica, la incertidumbre sobre la evolución de la demanda, la presión sobre la competitividad y la creciente competencia internacional.

Para ambas asociaciones, España cuenta con una posición industrial de referencia en Europa y con una cadena de valor altamente competitiva, pero han advertido esta posición no está garantizada ante el nuevo escenario internacional.

En este contexto, ambas asociaciones consideran necesario preservar y reforzar las capacidades industriales y tecnológicas existentes en España, así como generar las condiciones necesarias para atraer nuevas inversiones.

Para ello, reclaman que la automoción mantenga un papel prioritario en la política industrial española y que los principales partidos políticos incorporen en sus programas electorales una estrategia de largo plazo para el sector, que dé continuidad y profundidad al Plan España Auto 2030, impulsado por Anfac y por Sernauto.

Al mismo tiempo, han apuntado que "el nuevo gobierno que salga de las urnas" debería dotarlo de partidas presupuestarias para poder impulsar las medidas contenidas en esta hoja de ruta que han quedado sin desarrollar.

"La automoción es una industria estratégica para España y debe seguir siéndolo en el futuro. Tenemos capacidades industriales, tecnológicas y humanas de primer nivel, pero el entorno internacional está cambiando a gran velocidad y necesitamos actuar con visión y ambición. Por eso consideramos fundamental que la automoción sea una prioridad en los programas de todas las fuerzas políticas de cara a las próximas elecciones generales y que exista una estrategia industrial estable que nos permita seguir invirtiendo y generando empleo y valor en España", ha señalado Markus Haupt.

Por su parte, Javier Pujol, ha señalado que fortaleza de la cadena de valor "es una condición imprescindible" para mantener la competitividad de los fabricantes de vehículos, por lo que el apoyo a las pymes es esencial. "Actualmente España tiene una posición privilegiada, pero no podemos darla por garantizada. Necesitamos seguir trabajando juntos y contar con un marco que permita a las empresas invertir, innovar y competir en igualdad de condiciones", ha manifestado

EUROPA DEBE REFORZAR SU POSICIÓN INDUSTRIAL

Durante el encuentro también se ha abordado la situación de la industria europea ante la creciente competencia de otras regiones, especialmente en tecnologías vinculadas a la nueva movilidad.

Anfac y Sernauto consideran que Europa necesita reforzar su política industrial y encontrar un equilibrio adecuado entre los objetivos de descarbonización y la necesidad de preservar la competitividad de su industria.

Ambas organizaciones valoran la importancia de iniciativas como el Industrial Accelerator Act (IAA) y consideran necesario avanzar en medidas que permitan fortalecer las cadenas de suministro europeas, fomentar la producción y el valor añadido en Europa y reducir dependencias estratégicas.

"La industria europea debe poder competir en un escenario global en el que otras regiones están desarrollando políticas industriales cada vez más ambiciosas y cuentan con importantes ventajas en términos de costes, escala y acceso a determinadas tecnologías y materias primas. Por tanto, es necesario mayor celeridad y agilidad en este proceso por parte de las instituciones europeas", han afirmado.

Asimismo, Anfac y Sernauto han comentado que continuarán trabajando conjuntamente para trasladar a las Administraciones públicas y a las instituciones europeas la necesidad de contar con una política industrial que permita a España y Europa seguir siendo territorios competitivos para la producción, la innovación y la inversión en automoción.