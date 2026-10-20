Antolin inaugura su nuevo centro de I+D en China para apoyar la innovación en el sector automovilístico - ANTOLIN

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Antolin ha inaugurado su nuevo centro internacional de I+D en Kunshan (China), cuya misión será convertir innovaciones tecnológicas para la automoción en soluciones reales para los clientes, reduciendo los tiempos de desarrollo y acercando la investigación a las necesidades del mercado.

La inauguración ha contado con la presencia de representantes institucionales de Jiangsu, Suzhou y Kunshan, así como de clientes, socios tecnológicos de la compañía, para los que Antolin quiere ser un aliado "de referencia".

Con la apertura de este centro, Antolin ha subrayado que refuerza su capacidad para anticiparse y responder "a los grandes cambios que están transformando la movilidad". "En un momento en que la electrificación, la conectividad y la inteligencia artificial están redefiniendo la experiencia a bordo, la compañía apuesta por capacidades clave para desarrollar las tecnologías que darán forma al vehículo del futuro", ha explicado.

El nuevo centro reunirá equipos especializados de investigación, ingeniería, diseño y validación para acelerar el desarrollo de soluciones avanzadas para el interior del vehículo, desde superficies inteligentes e iluminación dinámica hasta electrónica integrada, nuevas experiencias de usuario y materiales sostenibles.

La presidenta ejecutiva de Antolin, Emma Antolin, ha destacado que este centro representa su "confianza" en China y en su "extraordinaria" capacidad para impulsar la innovación. "Aquí encontramos talento, velocidad, conocimiento tecnológico y un ecosistema único para desarrollar las soluciones que definirán la movilidad del futuro. Queremos que este centro sea un puente entre la innovación que nace en China y las oportunidades globales de nuestros clientes", ha resaltado.