AVCE reclama una regulación común del 'carsharing' y más puntos de aparcamiento y de recarga

Archivo - Un vehículo de 'carsharing' de Wible. - WIBLE - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación del Vehículo Compartido en España (AVCE) ha reclamado una mayor armonización normativa, más colaboración entre administraciones y un refuerzo de las infraestructuras de aparcamiento y recarga en los nodos intermodales para impulsar el desarrollo del 'carsharing' profesional en España.

Estas cuestiones han centrado la jornada profesional 'Movilidad Compartida 2026: avances y decisiones para 2027', celebrada en la sede de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, con la participación de representantes institucionales, operadores de flotas y expertos del sector.

El encuentro ha abordado el papel del vehículo compartido en la descarbonización del transporte y la gestión de los desplazamientos diarios, además de analizar los retos regulatorios y tecnológicos que marcarán la evolución de estos servicios.

Durante la apertura, el director general de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid, Luis Miguel Torres, ha destacado la apuesta de la Administración regional por la certidumbre normativa, la intermodalidad y la coordinación con el sector, así como la capacidad del carsharing para facilitar desplazamientos flexibles y conectar distintos medios de transporte.

EL CARSHARING, EN LA PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA

La primera mesa redonda, centrada en la planificación urbana y moderada por el gerente de Voltio, Pablo Benito Colomina, ha puesto el foco en la integración del vehículo compartido en los Planes de Movilidad al Trabajo.

Los participantes han defendido que el carsharing debe consolidarse como una herramienta dentro de las estrategias de movilidad de empresas y administraciones. Para ello, han señalado la necesidad de armonizar la regulación entre municipios y aumentar las reservas de aparcamiento y recarga en los centros de conexión entre diferentes medios de transporte.

En el debate han participado Juan José Conde, jefe de división de Nueva Movilidad y Negocios de EMT Madrid, y Nuria Blanco, técnica de movilidad de Las Rozas Innova, quienes también han destacado la importancia de reforzar la colaboración entre administraciones locales para facilitar el despliegue de estos servicios.

LAS FLOTAS COMPARTIDAS, COMO VÍA PARA INTRODUCIR LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA

La automatización de las flotas ha sido otro de los ejes de la jornada. En una mesa moderada por el presidente de AVCE, Pablo Campos-Ansó, los participantes han señalado que los vehículos compartidos pueden constituir una plataforma para introducir la conducción autónoma antes de su extensión al vehículo privado.

El panel ha contado con Susana Gómez, subdirectora general de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid; Enrique Gavilanes, director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de la Mutua; y Aitor Fernández, presidente de AEVAC.

Entre las prioridades identificadas figuran el despliegue progresivo de estas tecnologías mediante entornos de prueba o 'sandboxes', una gestión segura de los riesgos y la definición de un marco regulatorio que delimite las competencias de las distintas administraciones.

Los participantes también han subrayado la importancia de garantizar la accesibilidad universal, con el objetivo de favorecer una movilidad más inclusiva para las personas con discapacidad y para quienes no disponen de permiso de conducir.

SEGURIDAD JURÍDICA Y AHORRO ENERGÉTICO

El programa ha incluido la presentación de los datos de mercado recogidos en el III Barómetro del Carsharing elaborado por AVCE y el análisis del futuro Registro Regional de Operadores de la Comunidad de Madrid, a cargo de la responsable de Movilidad regional, Alicia Romero Nieto.

La jornada también ha abordado las diferencias jurídicas entre el carsharing profesional y el carpooling en el marco de la Ley 9/2025, en una intervención del periodista de Capital Radio Chimo Ortega.

Por su parte, la directora de Eficiencia Energética de Repsol, Ana Fernández Román, ha analizado las posibilidades de monetizar el ahorro energético de las flotas compartidas mediante el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En la clausura, el presidente de AVCE y fundador de guppy, Pablo Campos-Ansó, ha situado entre las prioridades de la asociación para el próximo ejercicio el avance del registro de operadores, la colaboración con los municipios, la resolución de las cuestiones pendientes relacionadas con los certificados de ahorro energético y la definición de casos de uso para la movilidad automatizada.