Ayvens prevé un aumento de los siniestros de flotas de vehículos en septiembre y octubre

Archivo - Ayvens prevé elevar su rentabilidad hasta el 16% en 2029 y aumentar su flota financiada al menos un 3% - AYVENS - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa de movilidad Ayvens España registró un aumento en los siniestros de flotas de vehículos durante septiembre, cuando representan el 9% del total anual, y un repunte adicional en octubre hasta alcanzar el 9,4%, situándolo como el tercer mes con mayor siniestralidad del año.

Según ha informado la compañía en su estudio sobre radiografía de siniestralidad entre 2021 y 2026, el volumen medio mensual de percances aumenta un 19% entre agosto y octubre.

En concreto, los datos muestran un incremento del 13,6% en septiembre respecto a agosto y un avance del 4,9% en octubre respecto a septiembre.

En la distribución anual, octubre solo es superado por julio, que concentra una media de 2.251 siniestros y el 10,6% del total, y por enero, con 2.075 percances y un 9,8%.

Los registros históricos revelan que octubre fue el mes con más percances en 2021, con 1.602 casos, y en 2025, con 3.074.

La compañía explicó que el fin del periodo vacacional devuelve el protagonismo al entorno urbano, donde se producen entre el 80% y el 90% de los incidentes de la flota, frente al 10% o 20% en carretera.

En las ciudades predominan alcances, maniobras de aparcamiento, cambios de carril e impactos a baja velocidad.

Por días de la semana, el informe señala que las jornadas laborables concentran la mayoría de los casos debido al uso profesional de los vehículos.

El martes encabeza el registro con 6.928 siniestros, seguido del lunes con 6.101, el miércoles con 6.085, el jueves con 6.064 y el viernes con 5.788, mientras que el domingo registra la cifra más baja con 2.307.

Desde el área de Seguridad Vial de Ayvens España señalaron que la vuelta a la rutina tras las vacaciones coincide con un repunte claro de los incidentes que se intensifica en octubre.

Por ello, remarcaron la importancia de recuperar hábitos de conducción segura y extremar la atención en los desplazamientos urbanos y laborales.