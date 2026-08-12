Bosch reduce un 83% sus emisiones de CO2 en seis años y se acerca a su objetivo climático para 2030

Bosch reduce un 83% sus emisiones de CO2 y se acerca a su objetivo climático para 2030 - BOSCH

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bosch ha reducido un 83% sus emisiones operativas de CO2 desde 2018, pasando de 3,26 millones de toneladas a aproximadamente 511.000 toneladas en 2025, en línea con su proceso de descarbonización y sus planes para 2030.

Este avance acerca a Bosch a la meta establecida en su hoja de ruta, que prevé reducir un 85% sus emisiones operativas antes de 2030. Este compromiso está alineado con el Acuerdo de París y validado por la iniciativa Science Based Targets (SBTi), que certifica la consistencia científica de los planes de descarbonización de las compañías.

La reducción lograda hasta la fecha equivale a eliminar cerca de 2,75 millones de toneladas de CO2 de las operaciones de Bosch en todo el mundo desde el año base de 2018, situando a la compañía muy cerca del objetivo marcado para el final de la década.

Con sus más de 470 sedes en todo el mundo, el Grupo Bosch ha alcanzado, desde 2020, la neutralidad de carbono a nivel global. Este hito ha sido posible gracias a una estrategia apoyada la mejora de la eficiencia energética, la generación propia de energía a partir de fuentes renovables, el consumo de electricidad procedente de fuentes renovables y, como último recurso, la compensación de las emisiones residuales mediante créditos de carbono.

La eficiencia energética se ha consolidado como una de las principales herramientas de Bosch para avanzar en su descarbonización. Desde 2019, la compañía ha puesto en marcha más de 8.500 proyectos de eficiencia energética en todo el mundo, de los cuales alrededor de 1.200 se incorporaron únicamente durante 2025.

Estas iniciativas han permitido identificar un potencial acumulado de ahorro energético de 1.324 GWh, lo que representa ya el 78% del objetivo fijado para 2030. La meta es alcanzar un potencial de ahorro total de 1,7 TWh mediante la mejora continua de los procesos e instalaciones de la compañía.

Para impulsar esta transformación, Bosch prevé destinar alrededor de 1.000 millones de euros a proyectos de eficiencia energética entre 2019 y 2030.

UNA REDUCCIÓN QUE TAMBIÉN ALCANZA A LA CADENA DE VALOR

Más allá de sus operaciones directas, Bosch también está avanzando en la reducción de las emisiones generadas a lo largo de toda su cadena de valor. Desde 2018, la compañía ha reducido sus emisiones de alcance 3 en torno a un 34%, pasando de 468,9 millones a 311,1 millones de toneladas de CO2.

Esto supone evitar la emisión de aproximadamente 158 millones de toneladas de CO2 en siete años, superando ya el objetivo de reducción del 30% fijado para 2030 para las emisiones de alcance 3 y consolidando los avances de Bosch en la descarbonización de toda su cadena de valor.