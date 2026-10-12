BYD comenzará a vender el Atto 8, con 653 km de autonomía eléctrica, en el primer trimestre de 2027

BYD Atto 8 - BYD

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

BYD comenzará a vender el Atto 8, un SUV de siete plazas con autonomía de hasta 653 kilómetros, en Europa a partir del primer trimestre de 2027, con disponibilidad en diferentes niveles de potencia y opciones de tracción trasera o total.

Esta oferta permite a los clientes priorizar la máxima autonomía combinada con su batería de 115 kWh (hasta 653 km) o bien apostar por prestaciones de primer nivel, con una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 4,6 segundos en la versión tope de gama Excellence AWD de 775 CV (570 kW).

En concreto, el nuevo buque insignia de BYD llega al mercado con dos versiones 100% eléctricas, permitiendo elegir entre tracción trasera o total. El acabado Design RWD equipa un único motor posterior que rinde 462 CV (340 kW) y 365 Nm de par, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en ocho segundos. Su batería de 115 kWh homologa una autonomía en ciclo combinado de hasta 653 km1, una cifra que permite completar, por ejemplo, el trayecto de París a Frankfurt sin realizar paradas.

Por su parte, la versión Excellence AWD suma un motor adicional en el eje delantero que eleva la potencia máxima del sistema hasta los 775 CV (570 kW) y 775 Nm de par, registros con los que logra una aceleración de 0 a 100 km/h en sólo 4,6 segundos, una cifra propia de un deportivo de altas prestaciones. Esta versión comparte la misma capacidad de batería que el modelo RWD y, aun con este incremento de rendimiento, homologa una autonomía combinada de 602 km.

Además, el Atto 8 será el primer vehículo de BYD en Europa en incorporar la revolucionaria tecnología de carga ultrarrápida Flash Charging, capaz de pasar del 10% al 97% de su nivel de carga en sólo nueve minutos.

Esta tecnología cuenta con el soporte del plan de expansión de la red de infraestructuras FLASH Charging, que contempla la implantación de 3.000 estaciones de carga ultrarrápida en Europa para finales de 2027, de las cuales 300 se implantarán en España y 50 en Portugal.

GRAN TAMAÑO INTERIOR Y EXTERIOR

Con 5.040 mm de longitud, 1.996 mm de anchura y 1.760 mm de altura, el Atto 8 se encuadra de lleno en la categoría de los SUV de gran tamaño (E-SUV). En el frontal destacan unas luces de conducción diurna integradas de trazo ultrafino y faros matrix LED, situados sobre un paragolpes inferior de contornos marcados que ensancha visualmente el conjunto.

En el interior, el Atto 8 cuenta con un amplio espacio interior y soluciones que garantizan un elevado nivel de confort diario en sus siete plazas. Además, el habitáculo se inunda de luz natural gracias a un techo solar panorámico de 2,39 m.

Los asientos delanteros cuentan con funciones de calefacción, ventilación y masaje, un nivel de confort que se replica en las plazas laterales de la segunda fila. Asimismo, la parte posterior de la cabina dispone de su propio panel de control para el climatizador (el sistema trizona se equipa de serie) y de un reposabrazos con un par de posavasos integrados. En ambas versiones, todas las plazas están tapizadas en piel natural.

Con las tres filas de asientos desplegadas, el SUV dispone de 270 litros de capacidad de equipaje. Este volumen se puede ampliar hasta los 1.960 litros con la segunda y tercera fila abatidas. Este espacio se complementa con un maletero delantero (frunk) de 136 litros.