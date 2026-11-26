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MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 38,7% de las pólizas de automóviles analizadas no incorpora cobertura frente a los daños ocasionados por una colisión con animales cinegéticos, según se desprende de un estudio elaborado por ICEA a petición de Ofesauto, en colaboración con Unespa.

Para su elaboración se ha contado con información aportada por entidades aseguradoras que representan más del 80% del mercado español del seguro de automóviles. Estos datos se han contrastado con los registros de la Dirección General de Tráfico (DGT), el Servei Català de Trànsit y la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, ha explicado la patronal de los seguros en un comunicado.

El 61,3% de las pólizas de la cartera estudiada disponía en 2025 de algún tipo de protección frente a los accidentes con especies cinegéticas. El 36,2% correspondía a pólizas con cobertura de daños propios y el 25,1% a pólizas sin daños propios que incluían una garantía específica. El 38,7% restante carecía de cobertura.

Seis años antes, en 2019, la cobertura era del 52,4%, por lo que ha aumentando en 8,9 puntos hasta ese 61,3% registrado el año pasado.

Los daños del vehículo pueden quedar cubiertos mediante una póliza a todo riesgo o una garantía específica de colisión con este tipo de animales. El seguro obligatorio de responsabilidad civil no cubre los daños del propio vehículo ni las lesiones del conductor, ha explicado Unespa.

El jabalí representa el 51,6% de los accidentes identificados en 2025 y el corzo otro 34,7%. Ambas especies están implicadas conjuntamente en el 86,3% de los accidentes registrados en las 50 provincias españolas. A considerable distancia aparecen el ciervo, el zorro, la cabra montesa y la liebre. Los resultados confirman, por lo tanto, la concentración de la accidentalidad en dos especies concretas.

Las 10 provincias con mayor número de accidentes reúnen el 45,3% de los siniestros. De ellas, Burgos encabeza la clasificación, con el 6,8%, seguida de León, con el 5,9%; Barcelona, con el 5%; Soria, con el 4,3%; y Lugo, con el 4,1%.

En 2025, el coste medio de un accidente en el que se vio involucrado un animal cinegético alcanzó los 2.123 euros, un 24,2% más que en 2019. En las pólizas con daños propios ascendió a 2.646 euros y en los contratos sin daños propios pero con cobertura específica se situó en 1.756 euros.