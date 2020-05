CGT teme que Renault trate de conseguir "ahorro a costa de recortes salariales"

VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La representación del sindicato CGT en Renault España ha aseverado que no puedan alegrarse por la "desaparición de puestos de trabajo aunque sea en la otra punta del mundo" y ha advertido de que el ahorro de 2.000 millones de euros que ha anunciado la compañía lo pretenda conseguir "a costa de recortes salariales" en el convenio colectivo que deben negociar de cara a 2021.

Así ha reaccionado CGT al anuncio del plan de ahorro de la compañía gala, que supondrá la eliminación de alrededor de 15.000 puestos de trabajo en todo el mundo --4.600 de ellos en Francia-- y el plan de recortes de 2.000 millones de euros, aunque se ha descartado que las medidas vayan a afectar a la producción en España ni supondrán el cierre de las factorías de Palencia, Sevilla y Valladolid.

Sin embargo, CGT han mostrado su "malestar" porque consideran que no pueden alegrarse "de la desaparición de ningún puesto de trabajo aunque sea en la otra esquina del mundo", pues para ellos se debe imponer "la solidaridad entre trabajadores" antes que "la alegría del 'yo me he librado'".

Además, han recordado que en Renault España el convenio colectivo está vigente hasta el 31 de diciembre de este año, lo que significa que en breve la empresa y los representantes de los trabajadores se sentarán a negociar un acuerdo nuevo "bajo la sombra de los 2.000 millones de euros de ahorro".

"Una vez más, intentarán conseguir ese ahorro a costa de recortes salariales y pérdida de derechos del conjunto de la plantilla", han advertido desde CGT.

Así, consideran que "es hora de prepararse para lo que vendrá encima en los próximos meses, es hora de apoyar a los compañeros de Nissan en Barcelona y de todas las factorías en las que se pierda un sólo puesto de trabajo".