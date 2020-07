Los clientes de RCI Bank podrán acceder a una versión personalizada de la 'app' CaReward de Mapfre

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los clientes de RCI Bank and Services España que contraten un seguro de automóviles de Mapfre podrán acceder a una versión personalizada de la aplicación CaReward de Mapfre, denominada CaReward RCI, según informaron ambas empresas en un comunicado conjunto.

CaReward RCI se trata de una versión exclusiva y personalizada de del programa U.B.I. (Used Based Insurance), desarrollado por la entidad aseguradora, como parte del acuerdo de colaboración que mantienen ambas compañías.

A través de CaReward RCI se ofrece hasta un 15% de ahorro en la renovación de su seguro por buena conducción a los clientes que contraten una póliza de automóviles a través del programa One to One de RCI.

Esta iniciativa se enmarca en la colaboración que Mapfre y RCI Bank and Services España mantienen desde hace diez años, a través de la que buscan aumentar las sinergias mediante el desarrollo de nuevos productos y servicios para sus clientes.