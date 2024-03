Concesionarios de Volkswagen España son los primeros del mundo con el certificado sostenible 'Gold'

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro concesionarios de Volkswagen Group España Distribución se han convertido en los primeros de todo el mundo en recibir el certificado Gold en materia de sostenibilidad, a través del programa goTOzero Retail que realiza el grupo Volkswagen a nivel mundial y que fija el objetivo de reducir el 30% las emisiones de CO2 de la red hasta 2030.

Según ha informado la compañía en un comunicado, los concesionarios que han obtenido esta distinción son Carhaus (Volkswagen y Volkswagen Vehículos Comerciales), ubicado en Barcelona; Vilamobil (Audi), en Tarragona; Bonaval Móvil (Skoda), del Grupo Pérez Rumbao en Santiago de Compostela; y Autocenter Madrid (Skoda) de Volkswagen Group Retail Spain, en Madrid.

"Es un gran orgullo que nuestros socios sean referentes y pioneros en el Grupo Volkswagen a nivel mundial en el ámbito de la sostenibilidad", ha celebrado el presidente de Volkswagen Group España Distribución, Paco Pérez Botello.

Por su parte, el responsable del programa goTOzero Retail del Grupo Volkswagen, Hilke Krause, ha señalado que el cambio climático es "el mayor desafío de nuestro tiempo", por lo que depende de todos "enfrentar este desafío". "Estamos orgullosos de ver el espíritu pionero y el compromiso ambiental excepcional de los concesionarios españoles", ha apuntado Krause.

La entrega de las certificaciones se realizó en las instalaciones de Volkswagen Group España Distribución en Barcelona y contó con la participación de Hilke Krause y Paco Pérez Botello, además de los directores de las marcas Laura Ros (Volkswagen), Alberto Teichman (Volkswagen Vehículos Comerciales), José Miguel Aparicio (Audi), y el director de Ventas de Skoda, Carlos Calatayud.

Por parte de los concesionarios, recogieron el certificado Toni Mora y Ruben Fos Forquet (Carhaus); Eva André (Bonaval Móvil); Jaume Nicolás y Albert Martínez (Vilamobil); y Joaquín Jover y Mireia Vall (Volkswagen Group Retal Spain).

El programa goTOzero Retail, que fija como objetivo la disminución de las emisiones de CO2 del 30% en 2030 en comparación con los registros contabilizados en 2020, contempla una auditoría medioambiental de los concesionarios centrada especialmente en las instalaciones (existencia de paneles fotovoltaicos, aislamiento, ahorro energético y de agua, etc.), en la gestión ambiental (organización, existencia de un responsable de sostenibilidad, formación del personal, etc.) y en la promoción de la movilidad eléctrica (coches de sustitución eléctricos, información al cliente, concienciación, mix de ventas, etc.).