Cuatro de cada cinco proveedores esperan aumentar su volumen de pedidos en los próximos 12 meses

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de cada cinco proveedores automovilísticos esperan aumentar su volumen de pedidos en los próximos 12 meses, lo que permitiría que su rentabilidad se estabilice, alcanzando cifras superiores al 5%, según prevé un 40% de las compañías auxiliares.

Así se desprende de una encuesta realizada por la Asociación Europea de Proveedores Automovilísticos (Clepa), que ha indicado que los fabricantes de componentes tienen una perspectiva más optimista de este 2021, ya que un 38% de ellos tiene un pronóstico positivo, aunque un 31% de los casos tiene una opinión negativa.

"El sentimiento está mejorando a pesar de la preocupación constante por el impacto de la pandemia y las dificultades actuales con las entregas de semiconductores y de otros materiales críticos, como el acero y los plásticos, y las limitaciones en la capacidad de transporte y logística, todo lo cual tiene un efecto amortiguador", ha indicado la secretaria general de Clepa, Sigrid de Vries.

En concreto, más del 60% de los encuestados indica verse afectado por estas dificultades, lo que provoca un retraso o incluso interrupciones de la producción.

Los proveedores han reconocido que la crisis de los semiconductores ha revelado fallos en la gestión de la cadena de suministro 'just in time' de la industria. Además, no se espera una recuperación a corto plazo antes de al menos otros tres meses.

Aun así, las perspectivas de las empresas difieren dependiendo de su exposición a los mercados globales, al impacto de la crisis del coronavirus y al nivel de avance hacia nuevas oportunidades en la conducción conectada y automatizada. El repunte de los volúmenes de pedidos se observa principalmente en China y Estados Unidos, quedando Europa más "rezagada".

"Durante la crisis, muchas empresas han recortado costes drásticamente y estas medidas ahora están dando sus frutos. Dado que las expectativas sobre el ritmo de la recuperación económica en 2021 hasta hace poco habían sido mucho más modestas, las empresas ahora ven que sus carteras de pedidos se están llenando rápidamente", ha añadido la secretaria general de la asociación.

Debido a la llegada de nuevas formas de movilidad, en la actualidad nueve de cada diez proveedores están revisando y adaptando sus carteras de productos, por lo que un 61% de ellos calificó el desarrollo interno de nuevas tecnologías como una "prioridad", mientras que un 51% opta por un cambio de enfoque estratégico dentro de la cartera existente.