La directora financiera de Continental no ampliará su contrato y planea dejar la empresa

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora financiera de Continental, Katja García Vila, no ampliará su contrato y planea dejar la empresa proveedora de neumáticos y componentes para automóviles a la que se unió hace casi tres décadas, según un comunicado de la compañía publicado este lunes.

La directora financiera de Continental informó al Consejo de Supervisión de la empresa antes de su reunión del 12 de marzo de que no buscará otro mandato en el Consejo Ejecutivo después de que expire su contrato en diciembre de 2024. "Esto se debe a su propia planificación profesional", señala la empresa.

García Vila fue nombrada por primera vez en el Consejo Ejecutivo en diciembre de 2021 y desde entonces ha sido responsable de Finanzas y Control del Grupo, así como de Tecnología de la Información. La directiva continuará en su cargo hasta que se nombre a un sucesor.

"Me he sentido profundamente conectada con la gente de Continental y la empresa durante 27 años. Mi decisión de continuar mi carrera en otro lugar no cambiará eso. Estoy inmensamente agradecida por el tiempo que pasé en Continental. En los últimos años hemos sentado las bases para el éxito futuro de la empresa. La mejora de las ganancias en el año fiscal 2023 es solo un ejemplo de esto. Continental está bien posicionada para el futuro", ha afirmado García Vila.

Continental está atravesando una importante renovación para mejorar los rendimientos de su unidad automotriz, incluidos más de 7.000 recortes de empleo y cierres de plantas.