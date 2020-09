Empresas, consumidores y ONG piden adelantar a 2035 la prohibición de vender vehículos de combustión

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diferentes empresas, consumidores y ONG han enviado una carta a la Comisión Europea en la que solicitan que se adelante a 2035 la prohibición de vender turismos y vehículos comerciales de combustión nuevos en Europa si se quiere alcanzar un transporte totalmente descarbonizado en 2050.

Según la misiva enviada por Transport & Environment, Avere, BEUC, Climate Group EV100, EPHA y ECOS, la economía debería estar "completamente descabornizada" para 2050 si se quiere cumplir con los compromisos del Pacto Climático de París y evitar las "catastróficas consecuencias" de la emergencia climática.

Dichas organizaciones señalan que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los coches nuevos llevan tres años consecutivos de incremento y recordaron que todos los coches, furgonetas, camiones y autobuses tendrán que ser cero emisiones para 2050.

No obstante, explican que, dada la edad media actual a la que se dan de baja los vehículos en Europa, que se sitúa en unos quince años, los nuevos coches y vehículos comerciales deberían ser cero emisiones "no más tarde" de 2035.

"No hay tiempo que perder para establecer una dirección ambiciosa hacia la movilidad cero emisiones en línea con el Pacto Verde europeo. Si los actuales objetivos de CO2 para coches y furgonetas en 2025 y 2030 no se endurecen, no habrá una inversión significativa en los coches y furgonetas eléctricas desde 2022 hasta 2029", aseguran dichas organizaciones en la carta enviada a la CE.

Por ello, solicitan establecer en 2035 el año límite para vender vehículos de combustión ligeros en Europa y que se permita que cualquier Estado miembro de la UE pueda adelantar dicha medida si así lo quiere.

Además, piden endurecer los objetivos de emisiones europeos para 2025 y 2030, con el fin de aumentar la demanda de vehículos eléctricos, así como poner en marcha "planes ambiciosos" en el ámbito laboral, para proteger a los trabajadores en esta transformación hacia la movilidad sin emisiones.

Entre las demandas de las organizaciones también se encuentran una revisión de la infraestructura europea de recarga de vehículos electrificados, así como fomentar las flotas corporativas de modelos cero emisiones, entre otras peticiones.