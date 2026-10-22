Feneval pide un marco regulatorio "estable" para los retos de movilidad del 'rent a car'

La nueva presidenta de Feneval, Mar Fuentes - FENEVAL

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (Feneval) ha reclamado la necesidad de reforzar el reconocimiento del sector del alquiler de vehículos y avanzar hacia un marco regulatorio estable que permita a las empresas afrontar con garantías los desafíos de la movilidad.

Así se ha puesto de manifiesto durante el Congreso Feneval 2026, celebrado este miércoles bajo el lema 'El latido de la movilidad', que ha reunido a representantes empresariales, asociaciones territoriales, compañías de 'rent a car' y VTC y otros agentes de la cadena de valor, entre otros.

La jornada ha servido para poner sobre la mesa algunas de las principales preocupaciones del sector, entre ellas, el incremento de los costes empresariales, las limitaciones a la actividad en determinados territorios, la inseguridad jurídica, los desafíos de la electrificación de las flotas y la necesidad de adaptar la regulación a los nuevos modelos de movilidad.

En este contexto, la nueva presidenta de Feneval, Mar Fuentes, ha defendido la importancia de fortalecer la representación empresarial y poner en valor la contribución de una actividad "que conecta personas, facilita los desplazamientos turísticos y profesionales e impulsa la economía de los distintos territorios".

Por ello, ha mostrado su interés en trabajar por hacer de Feneval una Federación "cercana, abierta y representativa de todas las asociaciones y empresas, que continúe impulsando el diálogo con las administraciones públicas y participando constructivamente en el desarrollo de la regulación".

El Congreso Feneval 2026 ha concluido con un mensaje de unidad y compromiso con el futuro del sector, en una edición especialmente significativa por el inicio de la presidencia de Mar Fuentes y la proximidad del 50 aniversario de la Federación, que se celebrará el próximo año 2027.

"Tenemos por delante grandes retos en los que trabajar, pero también tenemos de nuestro lado la capacidad y el compromiso para afrontarlos", ha señalado la nueva presidenta de la patronal, quien ha reiterado su confianza en el potencial de las empresas de alquiler de vehículos y VTC, así como en la fuerza de la colaboración sectorial.