Fiat tendrá un papel "clave" en los 'e-cars' en 2028 y apuesta por inventar, más allá de su gran legado

El nuevo consejero delegado de Fiat y Lancia, Arnaud Belloni, junto al 'concept car' Multiplay - STELLANTIS

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fiat confía en tener "un papel clave" en los futuros 'e-cars' que desarrollará Stellantis "no antes de 2028", al tratarse de unos vehículos que forman parte de su "territorio", ubicados en una franja de entre 2,5 y 4 metros de longitud.

Sin embargo, la marca italiana ha trasladado que el calendario "no es fundamental", ya que en la actualidad cuenta con una "completa" oferta urbana, con modelos que beben del legado y la innovación, como el Topolino, el Grande Panda o el 500.

"Si miras la oferta de Fiat en movilidad urbana, tenemos Topolino, Panda, Grande Panda y 500. Creo que tenemos margen suficiente. Después llegarán los 'e-cars' de Fiat. Y será una sorpresa", ha adelantado el recientemente nombrado consejero delegado de Fiat y Lancia, Arnaud Belloni, en un encuentro con medios al que ha asistido Europa Press, en el marco del Salón del Automóvil de París.

Por el momento, Fiat confía en su renovada gama de producto, con el inminente lanzamiento comercial de los Fiat Grizzly y Fiat Grizzly Fastback, con los que la firma regresa a los coches familiares. No obstante, Belloni todavía echa en falta "un verdadero concepto de coche familiar que no sea un SUV".

Para el directivo franco-italiano, el producto que se ofrezca tiene que ser "perfecto", con un gran diseño pero también con una gran tecnología. A su vez, Fiat presume de contar con un legado que defiende como "una gran ventaja" frente a la competencia china.

"Pueden copiarnos, pero no pueden tomar nuestro legado. ¿Es suficiente? Creo que, como mínimo, es un arma muy eficaz, pero a veces hay que inventar, como sucedió con el Topolino, un modelo con un guiño retro pero que nada tiene que ver con el original", ha apuntado Belloni.

A su vez, ha explicado la dificultad de revolucionar iconos como el Fiat 500. "Es como el Porsche 911 de Fiat. Si quieres hacerlo de nuevo, la modificación es pequeña. Siempre aportamos modernidad y algo nuevo, pero tenemos que respetar el icono. En cuanto a la siguiente generación, sabemos lo que queremos hacer. Tenemos algunos dibujos y no puedo contar más. Pero seguro que será un Cinquecento".

LANCIA, JUNTO A LA GALAXIA FIAT

Belloni regresó como consejero delegado a Fiat a finales de agosto, al tiempo que también se ha hecho cargo de Lancia desde el mismo puesto. "La buena noticia es que Lancia está ahora dentro de la galaxia Fiat. Eso nos permitirá aumentar nuestra presencia, aprovechando la red de Fiat, que tiene una gran capilaridad en Europa", ha reflexionado.

La firma 'premium' acaba de presentar el Lancia Gamma, su nuevo fastback crossover que contará con opciones de propulsión híbrida y 100% eléctrica y que, según Belloni, "es perfecto para Europa". Así, el consejero ha señalado que desde el grupo se centrarán ahora en vender el Ypsilon y lanzar el nuevo modelo.

"Ypsilon y Gamma. Paramos ahí y pensamos en un nuevo plan. Si funciona, hablaremos de futuro. Ya veremos cuál será el tercer, cuarto o quinto modelo. Por el momento no hay", ha explicado sobre la posibilidad de lanzar un Lancia Delta, como se ha comentado en alguna ocasión previa, que "no está planificado".