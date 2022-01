Ficosa asegura que Europa lo está haciendo "francamente mal" con la regulación del automóvil

Pujol pide una nueva estructura fiscal en Cataluña

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Ficosa, Xavier Pujol, ha pedido a las administraciones que "no molesten" y ha asegurado que Europa lo está haciendo "francamente mal" con la regulación del sector de la automoción, al que pertenece su empresa.

Lo ha dicho en el marco de un encuentro del Foro Barcelona Capital, organizado por el Círculo Ecuestre, en el que también han participado el director general de Miquel y Costas, Jordi Mercader; el consejero delegado de Cementos Molins, Julio Rodríguez, y el presidente de Celsa, Francesc Rubiralta.

Pujol ha asegurado que la deslocalización industrial que ha sufrido España en los últimos años se debe a no haber "hecho los deberes" y que los fondos Next Generation son una oportunidad histórica que ha subrayado que no se puede desaprovechar.

Mercader, por su parte, ha pedido a las administraciones "un marco normativo que sea igual de competitivo" que el del resto de países europeos en ámbitos como el coste de la energía o la agilidad de las administraciones a la hora de aprobar proyectos de inversión.

"Es importante que los gobiernos den un marco de predictibilidad", ha añadido Rodríguez, ya que en un mundo cambiante si no se tiene este marco no se puede pensar en el largo plazo.

Por otro lado, Rubiralta ha destacado el precio de la energía como principal reto a corto plazo y ha lamentado las diferencias con otros países europeos "que son difíciles de explicar", como que el precio de la electricidad en España sea de 200 euros el MWh y en Francia --aunque no ha citado el país explícitamente-- sea de 50 euros el MWh.

FONDOS EUROPEOS

Rubiralta ha apuntado que los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) lanzados por el Gobierno son "una de las palancas" para impulsar y transicionar el cambio hacia una economía descarbonizada y circular.

Sin embargo, ha lamentado su complejidad, ya que necesita una colaboración que "viene de muchos lugares".

Rodríguez se ha sumado al lamento y ha apuntado que ha habido decisiones de las administraciones que "encajan mal".

Pujol, por su parte, ha pedido una nueva estructura fiscal para Cataluña para garantizar que continúe siendo "la locomotora de España.

Mercader ha criticado la voluntad de la Generalitat catalana de crear un impuesto que grave las emisiones de gases de efecto invernadero hasta los 30 euros por tonelada en un plazo de tres años.



INFLACIÓN

Tanto Pujol como Mercader han alertado de que la inflación no es un problema coyuntural "como a los bancos centrales les interesaría".

Rubiralta ha apuntado el riesgo de que la inflación acabe reduciendo la capacidad de adquisición y "por tanto frene el consumo", mientras que Rodríguez ha explicado que 2022 será el resultado del ejercicio 2022 dependerá de la capacidad de compensar la inflación y de traspasar parte de los incrementos a los clientes.

Los cuatro directivos han coincidido en aprobar la reforma laboral que se debe debatir en el Congreso de los Diputados, aunque han pedido más flexibilidad en la contratación temporal.