Filosa valora ampliar la alianza entre Stellantis y Leapmotor en Zaragoza a otras plantas de Europa

El consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa - STELLANTIS

PARÍS, 12 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de ampliar la colaboración con Leapmotor para producir vehículos del grupo "en otras plantas", tal y como ya se ha adelantado para la fábrica de Figueruelas (Zaragoza), en la que la compañía contempla producir un nuevo modelo SUV 100% eléctrico de Opel con tecnología de Leapmotor en el año 2028.

Para Filosa, estas alianzas, como la que tiene en Francia con Dongfeng, permiten mejorar la accesibilidad y la calidad de los productos, ya que se combina el conocimiento en tecnología y electrificación de las marcas chinas con el posicionamiento y el saber hacer en producción de Europa. Además, ha resaltado que, en estos acuerdos, Stellantis tendrá al menos el 51% de propiedad de la 'joint venture'.

"Pese a que se ha reducido la capacidad de producción en Europa, nosotros no queremos cerrar plantas, sino que estamos buscando buenos socios con los que hacer alianzas y crecer, con los que compartir nuestra capacidad logística y conocimiento, como en Zaragoza con Leapmotor, y quizás en otras plantas", ha afirmado este lunes durante un encuentro con periodistas en el marco del Salón del Automóvil de París, al que ha asistido Europa Press y en el que ha conversado sobre las tres plantas del grupo en España.

En concreto, Filosa ha garantizado la continuidad de la furgoneta K9 en Vigo, a pesar de que está planeado que se extienda su producción a Turquía en 2027. Según ha señalado, la fabricación en Vigo tendrá el mercado europeo como destino, mientras que las nuevas unidades que salgan de la planta turca serán enviadas a otras regiones.

"La planta de Stellantis en Vigo cuenta con un buen equipo y la producción en Vigo tendrá un enfoque al mercado de Europa", ha apuntado el consejero delegado, que ha resaltado el trabajo que se realiza en las tres fábricas españolas y su capacidad de creación de empleo.

En tanto, Filosa ha asegurado que habrá producción de Leapmotor en la planta de Villaverde (Madrid), tal y como informó el grupo el pasado mayo. "Por supuesto", ha declarado, para añadir que esta alianza supone "una buena cosa" para Madrid, ya que es sinónimo de "futuro y trabajo", dando continuidad a la fábrica.

RECUPERAR LA COMPETITIVIDAD

Filosa también ha afirmado que "recuperar la competitividad" es el principal desafío no solo para Stellantis sino para toda la industria automovilística europea, motivo por el que ha pedido varias medidas urgentes a la Unión Europea, como la flexibilización de la regulación de emisiones de CO2 y la puesta en marcha de la Ley de Aceleración Europea (IAA, por sus siglas en inglés).

"Nuestro principal desafío, como Stellantis y como industria, es recuperar la competitividad, para lo que necesitamos una importante y urgente regulación de las emisiones de C02 para todo el sector y la pronta aprobación de la ley que fijará las reglas del 'Made in Europe'", ha valorado.

Más concretamente, ha señalado que la nueva regulación sobre emisiones de CO2 debería aprobarse "pronto", con una mayor flexibilización que "dará tiempo" a ganar competitividad. Además, ha apuntado que esta flexibilización debe tener en cuenta las distintas realidades del mercado de turismos y, especialmente, del de vehículos comerciales. "Esto es muy urgente, más que en el ámbito de los turismos", ha recalcado.

Igualmente, sobre la ley que regula el 'Made in Europe' y que se está debatiendo en la Unión Europea, Filosa ha explicado que, aunque no conoce los detalles, será importante que se pueda demostrar que los coches "sean producidos en plantas europeas" y cuenten con proveedores de piezas de Europa.

"Estas son las dos regulaciones que nos pueden ayudar a ser competitivos", ha resumido Filosa, que cree que la competencia china "ha sacudido" a la industria europea en los últimos años, con un reto principal en materia de tecnología y electrificación.