Francia distingue a Luca de Meo (Renault) con la Legión de Honor

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado del grupo Renault y presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), Luca de Meo, ha sido distinguido por el Gobierno francés con la Legión de Honor (en el rango de 'caballero'), una insignia que el directivo ha recibido del ministro de Economía y Finanzas galo, Bruno Le Maire.

La Legión de Honor es "el mayor honor" que otorga el Ejecutivo francés y premia los méritos realizados en nombre de la nación, "ya sea en el carácter civil o bajo las armas", según detalla el Gobierno galo en su página web.

En ese sentido, las condiciones para recibir esta distinción son haber realizado actividades en beneficio del interés general del país durante al menos 20 años (a Luca de Meo se le han reconocido 25), no tener antecedentes penales y haber sido propuesto por un ministro u otro tipo de figura, como una administración central o una asociación.

"Como italiano en Francia, recibir la Legión de Honor es para mí el máximo signo de reconocimiento y aceptación y me hace sentir aún más en casa. Es un honor que no solo me reconoce a mí, sino también a todo el gran trabajo realizado por los equipos del grupo Renault y a las personas que me han acompañado durante estos tres últimos años" ha escrito Luca de Meo en su perfil en la red social de carácter profesional Linkedin.

"Juntos, hemos sido capaces de dar la vuelta al grupo Renault con una rapidez que nadie esperaba. Encontramos la solución adecuada, pero no habría funcionado si las raíces no estuvieran ya hundidas en tierra fértil. De hecho, es volviendo a conectar con nuestras raíces como hemos encontrado la fuerza para recuperarnos y volver a situar a Renault en el lugar que le corresponde como líder y artífice del paisaje automovilístico del mañana", ha agregado.

En su mensaje, el consejero delegado de Renault ha dado las gracias a Le Maire por participar en el acto de entrega de la condecoración y también al presidente de Renault, Jean-Dominique Senard, por darle "la oportunidad de volver a Francia".

"Junto con él (Senard) y a todos los equipos, estoy orgulloso de contribuir a la metamorfosis de una empresa legendaria y al éxito de la industria francesa", ha agregado.