Free2move y ChargeGuru desplegarán puntos de recarga en toda la península ibérica

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Free2move eSolutions y ChargeGuru han firmado un acuerdo de colaboración para la instalación de puntos de recarga para vehículos electrificados en la península ibérica, según ha informado la compañía del grupo Stellantis en un comunicado.

Así, mediante dicho acuerdo, ChargeGuru pasa a ser socio oficial para gestionar el proceso de asesoría e implementación de los cargadores diseñados por Free2move eSolutions para clientes externos, particulares y empresas, como también para personal propio del grupo.

Free2move ofrece tres tipologías de cargadores. El easyWallbox, solución de carga doméstica 'plug and play' fácil de instalar que funciona en viviendas con hasta 7,4 kW (kilovatios) de potencia. El eProWallbox, un dispositivo de carga inteligente, flexible y conectado, que opera en instalaciones con hasta 22 kW de potencia. Finalmente, el ePublic, para instalaciones al aire libre y en espacios públicos o semipúblicos.

Asimismo, Free2move eSolutions propone otros servicios de carga rápida y movilidad eléctrica a través de su aplicación eSolutions Charging, tales como 'Pay as you move Beginner' o 'Pay as you move Advanced'.

"Un acuerdo muy importante que afianza a ChargeGuru como instalador de referencia en la península. Ambas compañías compartimos la misma misión de acelerar y facilitar la transición hacia una movilidad cero emisiones", ha asegurado el responsable de ChargeGuru en España y Portugal, Adrien Castagnié.

De su lado, el responsable de Free2move eSolutions Iberia, Alberto López, ha resaltado que socios como Chargeguru son "el complemento ideal" ya que su especialización técnica es crítica y fundamental en la satisfacción del cliente que se pasa a la movilidad eléctrica.